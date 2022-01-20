Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение в мошенничестве

Токарев родился в Белгороде, ему 44 года. Он выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, кандидат экономических наук. Заместителем министра транспорта стал 22 ноября 2018 г. В том числе, находясь на этом посту в 2020–2021 гг., руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До этого, в 2016–2018 гг., был первым заместителем гендиректора «Спецтрансстроя», в 2014–2016 гг. занимал руководящие должности в «Русгидро».