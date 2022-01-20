Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение в мошенничестве
Заместителю министра транспорта России — руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимиру Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД). Хорошевский районный суд вскоре рассмотрит ходатайство о заключении чиновника под стражу.
Дело против Токарева возбуждено следственным управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. В ведомстве полагают, что замминистра и другие фигуранты дела причастны к мошенничеству, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.
По предварительным данным, с 2016 по 2018 г. Токарев, будучи первым заместителем генерального директора «Спецтрансстроя», «вовлек» представителей руководства этой компании, «Главстройинвеста» и еще ряда аффилированных организаций в деятельность, направленную на хищение крупных сумм из «Спецтрансстроя». В связи с этим 19 января дома и на рабочем месте Токарева прошли обыски. Сам чиновник задержан.
В пресс-службе Минтранса подтвердили факт проведения проверки в отношении Токарева. Там также отметили, что министр транспорта России Виталий Савельев «в курсе ситуации и хода проверки». «Все необходимое содействие проверяющим органам оказывается в полном объеме», — заявили «Ведомостям» в министерстве.
Профильный Telegram-канал «Коварная колея» ранее писал, что задержание Токарева связано с банкротством «Спецтрансстроя». Это один из крупнейших подрядчиков РЖД, который в 2016–2019 гг. вместе с дочерним предприятием «Трансюжстрой» получил от РЖД контракты более чем на 100 млрд руб. по строительству Восточного полигона.
В ноябре 2021 г. РБК сообщил об обысках в структурах экс–главы «Спецтрансстроя» и бывшего заместителя главы Минстроя Юрия Рейльяна. По данным источника издания, близкого к силовым структурам, Рейльяна задержали в конце октября 2021 г., его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее он был арестован и отправлен в Иркутск для проведения следственных действий.
Токарев родился в Белгороде, ему 44 года. Он выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, кандидат экономических наук. Заместителем министра транспорта стал 22 ноября 2018 г. В том числе, находясь на этом посту в 2020–2021 гг., руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До этого, в 2016–2018 гг., был первым заместителем гендиректора «Спецтрансстроя», в 2014–2016 гг. занимал руководящие должности в «Русгидро».