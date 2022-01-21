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В Симферополе эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Ведомости

Школы Симферополя эвакуировали после сообщений о минировании, говорится на сайте администрации города со ссылкой на врио главы города Максима Балахонова. На местах работают оперативные службы и правоохранительные органы.

«Мы открыли электронную почту и обнаружили сообщение, что школа заминирована. Сообщение поступило в 7:58. Действовали строго по инструкции, незамедлительно сообщили во все экстренные службы. Детей немедленно эвакуировали. Школу обследуют профильные специалисты», — сообщила директор школы №24 Людмила Апостолова.

С начала учебы в школах и вузах в январе начали активно поступать сообщения о якобы минировании учебных заведений в различных регионах России. Сообщения о минировании поступали, в частности, в Саратов, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск. Во всех случаях данные о возможных взрывах оказались ложными.

В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляли письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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