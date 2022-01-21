В Симферополе эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
Школы Симферополя эвакуировали после сообщений о минировании, говорится на сайте администрации города со ссылкой на врио главы города Максима Балахонова. На местах работают оперативные службы и правоохранительные органы.
«Мы открыли электронную почту и обнаружили сообщение, что школа заминирована. Сообщение поступило в 7:58. Действовали строго по инструкции, незамедлительно сообщили во все экстренные службы. Детей немедленно эвакуировали. Школу обследуют профильные специалисты», — сообщила директор школы №24 Людмила Апостолова.
С начала учебы в школах и вузах в январе начали активно поступать сообщения о якобы минировании учебных заведений в различных регионах России. Сообщения о минировании поступали, в частности, в Саратов, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск. Во всех случаях данные о возможных взрывах оказались ложными.
В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляли письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах.