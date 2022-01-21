В Симферополе эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляли письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах.