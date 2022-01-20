Во всех школах Челябинска отменили уроки из-за сообщений о минировании
Занятия в школах Челябинска отменили 20 января из-за анонимных сообщений о минировании, сообщил портал 74.ru со ссылкой на мэрию города. Ранее сегодня занятия отменили в школах Магадана и Тюмени – там также получили сообщения о минировании.
«С задействованием специалистов проводятся осмотры помещений школ и прилегающих к ним территорий. Взрывных устройств и иных угроз не обнаружено. Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие и не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов», — заявили в мэрии.
С начала учебы в школах и вузах в январе начали активно поступать сообщения о якобы минировании учебных заведений в различных регионах России. Сообщения о минировании поступали, в частности, в Саратов, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск. Во всех случаях данные о возможных взрывах оказались ложными.
В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах. В начале января появилась информация о «минировании» всех торговых центров Москвы, некоторые из них были эвакуированы на время проверки.