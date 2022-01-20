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Занятия в школах Магадана отменили из-за сообщений о минировании

Ведомости

Уроки в магаданских школах отменены из-за сообщений об их минировании, на местах работают оперативные службы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Уроки пройдут в дистанционном формате. Родителей уведомили о произошедшем. Сейчас на местах работают оперативные службы», — сообщили в пресс-службе. Также сообщения о минировании получили лицеи и колледжи города, учащихся вывели из зданий. Проводятся проверки.

С начала учебы в школах и вузах в январе начали активно поступать сообщения о якобы минировании учебных заведений в различных регионах России. Сообщения о минировании поступали в Саратове, Екатеринбурге и Красноярске. Во всех случаях данные о возможных взрывах оказались ложными.

В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах. В начале января появилась информация о «минировании» всех торговых центров Москвы, некоторые из них были эвакуированы на время проверки.

Ранее по теме: ФСБ: ложные сообщения о минировании школ на Урале поступали из-за рубежа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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