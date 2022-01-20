Занятия в школах Магадана отменили из-за сообщений о минировании
Уроки в магаданских школах отменены из-за сообщений об их минировании, на местах работают оперативные службы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Уроки пройдут в дистанционном формате. Родителей уведомили о произошедшем. Сейчас на местах работают оперативные службы», — сообщили в пресс-службе. Также сообщения о минировании получили лицеи и колледжи города, учащихся вывели из зданий. Проводятся проверки.
С начала учебы в школах и вузах в январе начали активно поступать сообщения о якобы минировании учебных заведений в различных регионах России. Сообщения о минировании поступали в Саратове, Екатеринбурге и Красноярске. Во всех случаях данные о возможных взрывах оказались ложными.
В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах. В начале января появилась информация о «минировании» всех торговых центров Москвы, некоторые из них были эвакуированы на время проверки.