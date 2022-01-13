ФСБ: ложные сообщения о минировании школ на Урале поступали из-за рубежа

По данным ФСБ, подобная рассылка была нацелена на дестабилизацию социально-политической обстановки в Свердловской области «путем создания панических настроений в обществе». Кроме того, это отвлекло правоохранительные органы и экстренные службы на «заведомо негодные объекты», что привело к значительному экономическому ущербу.