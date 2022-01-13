ФСБ: ложные сообщения о минировании школ на Урале поступали из-за рубежа
Недостоверные анонимные сообщении о минировании образовательных учреждений Свердловской области, поступившие вчера, рассылались лицами, находящимися за пределами России, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
«Имеющиеся в УФСБ России по Свердловской области данные свидетельствуют о том, что массовая рассылка 12 января 2022 года сообщений о якобы минировании образовательных учреждений и организаций региона инициирована лицами, находящимися за рубежом», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
По данным ФСБ, подобная рассылка была нацелена на дестабилизацию социально-политической обстановки в Свердловской области «путем создания панических настроений в обществе». Кроме того, это отвлекло правоохранительные органы и экстренные службы на «заведомо негодные объекты», что привело к значительному экономическому ущербу.
Вчера из-за ложных сообщений о минировании в Екатеринбурге, Качканаре, Новоуральске и Заречном эвакуировали свыше 150 образовательных учреждений. Только в Екатеринбурге эвакуировали 93 школы.
Сегодня пресс-служба мэрии Саратова рассказала, что занятия во всех школах города отменили из-за анонимных сообщений о минировании. Речь идет о 136 учебных заведениях.