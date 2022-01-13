Газета
Общество

ФСБ: ложные сообщения о минировании школ на Урале поступали из-за рубежа

Ведомости

Недостоверные анонимные сообщении о минировании образовательных учреждений Свердловской области, поступившие вчера, рассылались лицами, находящимися за пределами России, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Имеющиеся в УФСБ России по Свердловской области данные свидетельствуют о том, что массовая рассылка 12 января 2022 года сообщений о якобы минировании образовательных учреждений и организаций региона инициирована лицами, находящимися за рубежом», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

По данным ФСБ, подобная рассылка была нацелена на дестабилизацию социально-политической обстановки в Свердловской области «путем создания панических настроений в обществе». Кроме того, это отвлекло правоохранительные органы и экстренные службы на «заведомо негодные объекты», что привело к значительному экономическому ущербу.

Вчера из-за ложных сообщений о минировании в Екатеринбурге, Качканаре, Новоуральске и Заречном эвакуировали свыше 150 образовательных учреждений. Только в Екатеринбурге эвакуировали 93 школы.

Сегодня пресс-служба мэрии Саратова рассказала, что занятия во всех школах города отменили из-за анонимных сообщений о минировании. Речь идет о 136 учебных заведениях.

Ранее по теме: Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о минировании

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных