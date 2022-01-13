Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о минировании

В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах. В начале января появилась информация о «минировании» всех торговых центров Москвы, некоторые из них были эвакуированы на время проверки.