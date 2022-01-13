Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о минировании
Администрация Саратова отменила занятия во всех школах города после эвакуации учащихся из-за анонимных сообщений о якобы минировании учебных заведений, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются», — сообщили агенству в пресс-службе. Эвакуация происходит постепенно и после того, как правоохранительные органы официально уведомляют руководство школ о проводимых мероприятиях. Всего, по данным администрации, в городе находится 136 школ.
Все школы Архангельска также переведены на дистанционное обучение из-за сообщений о возможном минировании. Ранее свыше 150 школ и несколько вузов Екатеринбурга эвакуировали после сообщений об их якобы минировании, также сообщалось об эвакуации свыше 100 школ Красноярска по аналогичным причинам. Во всех случаях сообщения оказались ложными.
В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах. В начале января появилась информация о «минировании» всех торговых центров Москвы, некоторые из них были эвакуированы на время проверки.
В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В ведомстве также объявляли о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.