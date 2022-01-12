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В Екатеринбурге эвакуировали 93 школы из-за сообщений о минировании

Ведомости

Учеников и сотрудников 93 школ Екатеринбурга эвакуировали после сообщений об их якобы минировании, сообщил департамент образования города.

«На 9.00 (7.00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», — сообщили в департаменте (цитата по «РИА Новости»). Школы Екатеринбурга начали получать такие сообщения с 10 января, однако в ходе проверок правоохранители не обнаружили взрывчатых веществ.

В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах. В начале января появилась информация о «минировании» всех торговых центров Москвы, некоторые из них были эвакуированы на время проверки.

В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ РФ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В ведомстве также объявляли о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

Ранее по теме: В Москве эвакуировали 13 судов из-за сообщений о «минировании»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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