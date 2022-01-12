В Екатеринбурге эвакуировали 93 школы из-за сообщений о минировании
Учеников и сотрудников 93 школ Екатеринбурга эвакуировали после сообщений об их якобы минировании, сообщил департамент образования города.
«На 9.00 (7.00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», — сообщили в департаменте (цитата по «РИА Новости»). Школы Екатеринбурга начали получать такие сообщения с 10 января, однако в ходе проверок правоохранители не обнаружили взрывчатых веществ.
В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах. В начале января появилась информация о «минировании» всех торговых центров Москвы, некоторые из них были эвакуированы на время проверки.
В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ РФ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В ведомстве также объявляли о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.