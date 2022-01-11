В Москве эвакуировали 13 судов из-за сообщений о «минировании»
В Мосгорсуде и еще 12 районных судах Москвы провели эвакуацию из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, угрозы «минирования» получили Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский районные суды. После этого была проведена эвакуация сотрудников и посетителей, к судам прибыли представители экстренных служб, в том числе кинологи, для проверки сообщений о заложенных взрывных устройствах. Позже информацию об эвакуации подтвердил пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников.
В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. В начале января появилась информация о «минировании» всех торговых центров Москвы, некоторые из них были эвакуированы на время проверки. В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ РФ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В ведомстве также объявляли о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.