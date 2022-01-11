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В Москве эвакуировали 13 судов из-за сообщений о «минировании»

Ведомости

В Мосгорсуде и еще 12 районных судах Москвы провели эвакуацию из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, угрозы «минирования» получили Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский районные суды. После этого была проведена эвакуация сотрудников и посетителей, к судам прибыли представители экстренных служб, в том числе кинологи, для проверки сообщений о заложенных взрывных устройствах. Позже информацию об эвакуации подтвердил пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников.

В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. В начале января появилась информация о «минировании» всех торговых центров Москвы, некоторые из них были эвакуированы на время проверки. В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ РФ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В ведомстве также объявляли о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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