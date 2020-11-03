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Полиция с начала года выявила почти 500 лжеминеров

Ведомости

МВД России с начала года выявило более 460 человек, оставивших ложные сообщения об угрозах взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«За январь – сентябрь 2020 г. на территории РФ выявлено 463 лица, совершивших преступления, предусмотренные ст. 207 УК РФ», — говорится в сообщении. 

В ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года было выявлено на 20% больше нарушителей. Объектами ложных минирований, в основном, становятся школы, вокзалы, магазины, суды и больницы, добавили в МВД.

Волна «минирований» различных объектов в России наблюдается с ноября 2019 г. Неизвестные, в основном из-за рубежа, отправляют по электронной почте письма с информацией об угрозах взрывов в школах, вузах, магазинах, торговых центрах, судах, аэропортах. ФСБ сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных