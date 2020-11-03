Полиция с начала года выявила почти 500 лжеминеров

Волна «минирований» различных объектов в России наблюдается с ноября 2019 г. Неизвестные, в основном из-за рубежа, отправляют по электронной почте письма с информацией об угрозах взрывов в школах, вузах, магазинах, торговых центрах, судах, аэропортах. ФСБ сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.