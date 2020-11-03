Полиция с начала года выявила почти 500 лжеминеров
МВД России с начала года выявило более 460 человек, оставивших ложные сообщения об угрозах взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«За январь – сентябрь 2020 г. на территории РФ выявлено 463 лица, совершивших преступления, предусмотренные ст. 207 УК РФ», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года было выявлено на 20% больше нарушителей. Объектами ложных минирований, в основном, становятся школы, вокзалы, магазины, суды и больницы, добавили в МВД.
Волна «минирований» различных объектов в России наблюдается с ноября 2019 г. Неизвестные, в основном из-за рубежа, отправляют по электронной почте письма с информацией об угрозах взрывов в школах, вузах, магазинах, торговых центрах, судах, аэропортах. ФСБ сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.