В России за сутки выявили максимум случаев коронавируса с начала пандемии
За последние сутки в России зарегистрировали 49 513 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии — предыдущий рекорд был поставлен 6 ноября, когда было выявлено 41 335 случаев. В Москве также установлен новый рекорд — 15 987 случаев заражения. Также за сутки госпитализировали с COVID-19 9136 пациентов, скончались 692 человека с коронавирусом.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 10 987 774 случая коронавируса. 9 975 052 человека вылечились от вируса, 324 752 – скончались.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом за сутки выявили в Санкт-Петербурге – 5922 случая, Московской области – 4424, Нижегородской области – 1116, Якутии – 859, Воронежской области – 785 случаев.
По данным оперштаба на 14 января, в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 63,7%. Первым компонентом вакцины привились около 80,2 млн россиян, сделали две прививки 76,5 млн человек.