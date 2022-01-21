В России за сутки выявили максимум случаев коронавируса с начала пандемии

За последние сутки в России зарегистрировали 49 513 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии — предыдущий рекорд был поставлен 6 ноября, когда было выявлено 41 335 случаев. В Москве также установлен новый рекорд — 15 987 случаев заражения. Также за сутки госпитализировали с COVID-19 9136 пациентов, скончались 692 человека с коронавирусом.