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В России за сутки выявили максимум случаев коронавируса с начала пандемии

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 49 513 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии — предыдущий рекорд был поставлен 6 ноября, когда было выявлено 41 335 случаев. В Москве также установлен новый рекорд — 15 987 случаев заражения. Также за сутки госпитализировали с COVID-19 9136 пациентов, скончались 692 человека с коронавирусом.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 10 987 774 случая коронавируса. 9 975 052 человека вылечились от вируса, 324 752 – скончались.

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом за сутки выявили в Санкт-Петербурге – 5922 случая, Московской области – 4424, Нижегородской области – 1116, Якутии – 859, Воронежской области – 785 случаев.

По данным оперштаба на 14 января, в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 63,7%. Первым компонентом вакцины привились около 80,2 млн россиян, сделали две прививки 76,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных