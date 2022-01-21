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Общество

В Санкт-Петербурге отменили профосмотры и плановую медпомощь из-за омикрона

Ведомости

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу ввело с 21 января запрет на профилактические медосмотры и диспансеризацию детей и взрослых и плановую амбулаторную медпомощь взрослым, говорится в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой. Такая мера введена из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на фоне распространения штамма омикрон.

Плановую медпомощь в поликлиниках смогут получить пациенты с болезнями, при которых отсрочка оказания медпомощи может привести к ухудшению состояния, угрозе жизни или смерти. Продолжат оказывать медпомощь частные и стоматологические клиники и женские консультации. Также в городе будут проводить предварительные, периодические, пред- и послесменные профосмотры, говорится в документе.

Ранее Башкетова из-за распространения омикрона рекомендовала директорам школ города переводить на дистанционку целый класс, если коронавирусом заболел хотя бы один ученик. Директорам школ напомнили, что нужно проверять у детей при входе в школу температуру, наличие маски и отслеживать симптомы простуды. Также нужно запускать детей в школу через разные входы и ставить начало уроков на разное время, дезинфицировать поверхности и проветривать классы, не смешивать детей из разных классов и не проводить общие внешкольные мероприятия.

Заболеваемость коронавирусом в России начала резко расти с 11 января на фоне распространения южноафриканского штамма омикрон. За последние сутки в России зарегистрировали максимум случаев заражения коронавирусом – 49 513. В Санкт-Петербурге сегодня также установлен антирекорд – 5922 случая заражения.

Ранее по теме: Власти Санкт-Петербурга дали рекомендацию по переводу школьников на дистанционку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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