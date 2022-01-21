В Санкт-Петербурге отменили профосмотры и плановую медпомощь из-за омикрона

Ранее Башкетова из-за распространения омикрона рекомендовала директорам школ города переводить на дистанционку целый класс, если коронавирусом заболел хотя бы один ученик. Директорам школ напомнили, что нужно проверять у детей при входе в школу температуру, наличие маски и отслеживать симптомы простуды. Также нужно запускать детей в школу через разные входы и ставить начало уроков на разное время, дезинфицировать поверхности и проветривать классы, не смешивать детей из разных классов и не проводить общие внешкольные мероприятия.