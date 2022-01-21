В Санкт-Петербурге отменили профосмотры и плановую медпомощь из-за омикрона
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу ввело с 21 января запрет на профилактические медосмотры и диспансеризацию детей и взрослых и плановую амбулаторную медпомощь взрослым, говорится в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой. Такая мера введена из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на фоне распространения штамма омикрон.
Плановую медпомощь в поликлиниках смогут получить пациенты с болезнями, при которых отсрочка оказания медпомощи может привести к ухудшению состояния, угрозе жизни или смерти. Продолжат оказывать медпомощь частные и стоматологические клиники и женские консультации. Также в городе будут проводить предварительные, периодические, пред- и послесменные профосмотры, говорится в документе.
Ранее Башкетова из-за распространения омикрона рекомендовала директорам школ города переводить на дистанционку целый класс, если коронавирусом заболел хотя бы один ученик. Директорам школ напомнили, что нужно проверять у детей при входе в школу температуру, наличие маски и отслеживать симптомы простуды. Также нужно запускать детей в школу через разные входы и ставить начало уроков на разное время, дезинфицировать поверхности и проветривать классы, не смешивать детей из разных классов и не проводить общие внешкольные мероприятия.
Заболеваемость коронавирусом в России начала резко расти с 11 января на фоне распространения южноафриканского штамма омикрон. За последние сутки в России зарегистрировали максимум случаев заражения коронавирусом – 49 513. В Санкт-Петербурге сегодня также установлен антирекорд – 5922 случая заражения.