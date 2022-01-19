Власти Санкт-Петербурга дали рекомендацию по переводу школьников на дистанционку

В администрации рассказали, что из-за омикрона ситуация в школах Санкт-Петербурга резко ухудшилась за неделю: число классов на удаленке выросло с двух до 209, количество заболевших учителей — с 85 до 390, а заболевших школьников — с 400 до 1100. В сообщении говорится, что это не критическая ситуация, а статистика включает в себя заражение не только коронавирусом.