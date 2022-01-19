Власти Санкт-Петербурга дали рекомендацию по переводу школьников на дистанционку
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова рекомендовала директорам школ города переводить на дистанционку целый класс, если коронавирусом заболел хотя бы один ученик, говорится на сайте администрации города. Такую рекомендацию дали из-за высокой заразности штамма омикрон.
«Главный санитарный врач города Наталья Башкетова рекомендовала родителям не приводить ребенка в школу и детский сад, если у него появились признаки ОРВИ, или кто-то болеет дома, а руководителям образовательных организаций отправлять целый класс на дистант на 7 дней, даже если заболел всего 1 ученик», — говорится в сообщении.
В администрации рассказали, что из-за омикрона ситуация в школах Санкт-Петербурга резко ухудшилась за неделю: число классов на удаленке выросло с двух до 209, количество заболевших учителей — с 85 до 390, а заболевших школьников — с 400 до 1100. В сообщении говорится, что это не критическая ситуация, а статистика включает в себя заражение не только коронавирусом.
Директорам школ напомнили, что нужно проверять у детей при входе в школу температуру, наличие маски и отслеживать симптомы простуды. Также нужно запускать детей в школу через разные входы и ставить начало уроков на разное время, дезинфицировать поверхности и проветривать классы, не смешивать детей из разных классов и не проводить общие внешкольные мероприятия.
Заболеваемость коронавирусом в России начала резко расти с 11 января на фоне распространения южноафриканского штамма омикрон. Если 10 января суточный прирост инфицированных составил 15 830 случаев, то сегодня — 33 899. Скончались при этом 698 заболевших за 24 часа. В целом за время пандемии коронавирус выявили почти у 10,9 млн граждан, из которых 9,9 млн выздоровели, 323 376 умерли. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России на 14 января составил 63,7%.