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Общество

Систему здравоохранения Петербурга перевели в режим повышенной готовности

Ведомости

Система здравоохранения Санкт-Петербурга приведена в состояние повышенной готовности из-за распространения штамма омикрон, сообщил губернатор города Александр Беглов на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Беглов рассказал, что в городе планируется поддерживать резерв коечного фонда в объеме не менее 20%. Правительство Санкт-Петербурга разработало следующие меры на фоне распространения омикрона: увеличение количества выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организация доставки лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работников, повышение производительности ПЦР-лабораторий более чем в три раза и увеличение количества КТ-исследований до 1000-1300 в сутки.

«Также планируем создать дополнительные бригады скорой помощи, увеличить количество выездных бригад неотложной помощи, привлекать студентов старших курсов для работы в поликлиниках в качестве среднего медперсонала и помощников врачей, будем усиливать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов за счёт привлечения студентов-медиков», — отметил Беглов. Он также добавил, что в городе увеличат неснижаемый запас медикаментов для амбулаторных пациентов, нарастят мощности службы 122, а также расширят применение телемедицинских и дистанционных технологий.

Ранее Беглов заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Он отметил, что город «ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости».

По данным оперативного штаба на 18 января, за последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 4078 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 888 716 случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы.

Ранее по теме: Беглов заявил о возможном усилении мер против коронавируса в Петербурге

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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