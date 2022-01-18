Систему здравоохранения Петербурга перевели в режим повышенной готовности

Беглов рассказал, что в городе планируется поддерживать резерв коечного фонда в объеме не менее 20%. Правительство Санкт-Петербурга разработало следующие меры на фоне распространения омикрона: увеличение количества выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организация доставки лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работников, повышение производительности ПЦР-лабораторий более чем в три раза и увеличение количества КТ-исследований до 1000-1300 в сутки.