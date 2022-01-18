Систему здравоохранения Петербурга перевели в режим повышенной готовности
Система здравоохранения Санкт-Петербурга приведена в состояние повышенной готовности из-за распространения штамма омикрон, сообщил губернатор города Александр Беглов на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Беглов рассказал, что в городе планируется поддерживать резерв коечного фонда в объеме не менее 20%. Правительство Санкт-Петербурга разработало следующие меры на фоне распространения омикрона: увеличение количества выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организация доставки лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работников, повышение производительности ПЦР-лабораторий более чем в три раза и увеличение количества КТ-исследований до 1000-1300 в сутки.
«Также планируем создать дополнительные бригады скорой помощи, увеличить количество выездных бригад неотложной помощи, привлекать студентов старших курсов для работы в поликлиниках в качестве среднего медперсонала и помощников врачей, будем усиливать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов за счёт привлечения студентов-медиков», — отметил Беглов. Он также добавил, что в городе увеличат неснижаемый запас медикаментов для амбулаторных пациентов, нарастят мощности службы 122, а также расширят применение телемедицинских и дистанционных технологий.
Ранее Беглов заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Он отметил, что город «ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости».
По данным оперативного штаба на 18 января, за последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 4078 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 888 716 случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы.