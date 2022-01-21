Роспотребнадзор сообщил о выявлении 1831 случая «омикрона» в Москве
В Москве выявили 1831 случай заражения вариантом коронавируса «омикрон», сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице. Почти 80% заболевших не покидали пределы столицы и ее области.
«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 21.01.2022 в Москве зарегистрирован 1831 случай заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», из них 1460 заболевших (79,7%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 371 случай (20,3%) являются завозным и связан с поездками в другие страны», — говорится в сообщении ведомства.
Наибольшее число завозных случаев, как отметили в Роспотребнадзоре, связано с туристическими поездками в Турцию – 15%, ОАЭ – 10%, Доминикану и Египет – по 8%. Заболевают «омикроном» преимущественно взрослые от 40 до 65 лет — их 43%, граждане в возрасте от 18 до 39 лет составляют 41% заболевших, случаи заболевания этим вариантом коронавируса среди детей не зарегистрированы.
21 января в России зафиксировали рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса. За последние, сутки по данным оперативного штаба, в стране выявили 49 513 человек с коронавирусом, а в Москве — 15 987, что также является рекордным показателем. 11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при негативном сценарии развития ситуации заболеваемость коронавирусом в России может превысить 100 000 новых заражений в сутки.