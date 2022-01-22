Рогозин назвал опасным прецедентом отказ США в визе российскому космонавту

Въездная американская виза космонавту Николаю Чубу нужна для участия в первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом МКС, пояснили в пресс-службе «Роскосмоса». В США российский космонавт планировал посетить лекции и практические занятия, пройти курс по действиям в аварийной ситуации и больше узнать о взаимодействии систем американского и российского сегмента. Без этого «в принципе невозможен полет в космос», отмечают в госкорпорации.