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Общество

В Москве арестовали предполагаемых хакеров из группы The Infraud Organization

Ведомости

Объявленный в розыск в США предполагаемый основатель хакерской группы The Infraud Organization Андрей Новак арестован в Москве, еще трое хакеров отправлены под домашний арест, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Членов хакерской группировки российские спецслужбы установили и задержали при содействии правоохранителей США. Предполагаемых участников The Infraud Organization обвиняют в использовании похищенных данных кредитных карт, сам Новак, арестованный на два месяца, находился в розыске по обвинению в кибермошенничестве.

«Еще трое членов группы — Кирилл Самокутяев, Константин Владимирович Бергман и Марк Аврамович Бергман — отправлены под домашний арест», — рассказал собеседник ТАСС.

По словам другого источника ТАСС, Россия не планирует выдавать Штатам Новака, но если среди арестованных хакеров окажется обвиняемый без российского гражданства, то его могут экстрадировать после расследования уголовного дела. 

По данным Тверского суда Москвы, фигурантам вменяются статьи УК «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272) и «Неправомерный оборот средств платежей» (ст. 187). 

По информации ТАСС, Новаку заочно предъявили обвинение в 2018 г., когда в США были задержаны 13 обвиняемых в причастности к преступной схеме, ущерб от которой оценивался по меньшей мере в $530 млн. В общей сложности обвинения тогда были предъявлены 36 лицам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных