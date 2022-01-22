В Москве арестовали предполагаемых хакеров из группы The Infraud Organization

По информации ТАСС, Новаку заочно предъявили обвинение в 2018 г., когда в США были задержаны 13 обвиняемых в причастности к преступной схеме, ущерб от которой оценивался по меньшей мере в $530 млн. В общей сложности обвинения тогда были предъявлены 36 лицам.