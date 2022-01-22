В Москве арестовали предполагаемых хакеров из группы The Infraud Organization
Объявленный в розыск в США предполагаемый основатель хакерской группы The Infraud Organization Андрей Новак арестован в Москве, еще трое хакеров отправлены под домашний арест, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Членов хакерской группировки российские спецслужбы установили и задержали при содействии правоохранителей США. Предполагаемых участников The Infraud Organization обвиняют в использовании похищенных данных кредитных карт, сам Новак, арестованный на два месяца, находился в розыске по обвинению в кибермошенничестве.
«Еще трое членов группы — Кирилл Самокутяев, Константин Владимирович Бергман и Марк Аврамович Бергман — отправлены под домашний арест», — рассказал собеседник ТАСС.
По словам другого источника ТАСС, Россия не планирует выдавать Штатам Новака, но если среди арестованных хакеров окажется обвиняемый без российского гражданства, то его могут экстрадировать после расследования уголовного дела.
По данным Тверского суда Москвы, фигурантам вменяются статьи УК «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272) и «Неправомерный оборот средств платежей» (ст. 187).
По информации ТАСС, Новаку заочно предъявили обвинение в 2018 г., когда в США были задержаны 13 обвиняемых в причастности к преступной схеме, ущерб от которой оценивался по меньшей мере в $530 млн. В общей сложности обвинения тогда были предъявлены 36 лицам.