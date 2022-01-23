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Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада

Ведомости

Аэропорт Краснодара приостановил работу в ночь на 23 января из-за ливневого снегопада, который усилился в регионе с полуночи. Обслуживание рейсов планировалось возобновить сначала в пять часов утра, затем после полудня, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в соцсетях. 

Аэропорт приостановил обслуживание рейсов связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полётов. За ночь были отменены 16 и задержаны 26 рейсов, четыре рейса ушли на запасные аэродромы — два в Ростов из Москвы и Калининграда, один в Сочи из Стамбула и ещё один в Минеральные воды. Пассажиров восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах.

Через несколько часов пресс-служба сообщила, что работа аэропорта возобновится не ранее чем в 15 часов.

«Есть высокая вероятность начала работы. ВВП расчищена, продолжается расчистка и обработка перрона и рулёжных дорожек. Начинается регистрация на международные рейсы», — говорится в сообщении.

Гидрометцентр объявил в Краснодарском крае оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о ливнях из дождя и снега, в том числе с грозой, градом и сильным ветром до 25 м/с.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных