Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада
Аэропорт Краснодара приостановил работу в ночь на 23 января из-за ливневого снегопада, который усилился в регионе с полуночи. Обслуживание рейсов планировалось возобновить сначала в пять часов утра, затем после полудня, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в соцсетях.
Аэропорт приостановил обслуживание рейсов связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полётов. За ночь были отменены 16 и задержаны 26 рейсов, четыре рейса ушли на запасные аэродромы — два в Ростов из Москвы и Калининграда, один в Сочи из Стамбула и ещё один в Минеральные воды. Пассажиров восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах.
Через несколько часов пресс-служба сообщила, что работа аэропорта возобновится не ранее чем в 15 часов.
«Есть высокая вероятность начала работы. ВВП расчищена, продолжается расчистка и обработка перрона и рулёжных дорожек. Начинается регистрация на международные рейсы», — говорится в сообщении.
Гидрометцентр объявил в Краснодарском крае оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о ливнях из дождя и снега, в том числе с грозой, градом и сильным ветром до 25 м/с.