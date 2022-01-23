Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада

Аэропорт приостановил обслуживание рейсов связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полётов. За ночь были отменены 16 и задержаны 26 рейсов, четыре рейса ушли на запасные аэродромы — два в Ростов из Москвы и Калининграда, один в Сочи из Стамбула и ещё один в Минеральные воды. Пассажиров восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах.