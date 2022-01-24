Умер модельер Тьерри Мюглер

Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 г. в Страсбурге. В 1973 г. Мюглер создал свою первую коллекцию женской одежды, а прославился по всему миру в 1980-е гг. В 1992 г. Мюглер создал свой парфюмерный бренд. В 2002 г. дизайнер покинул пост креативного директора своего дома мод, но продолжал создавать образы и проводить показы. Он сотрудничал с Дэвидом Боуи, Леди Гагой, Ким Кардашьян, с Cirque du Soleil и многими другими.