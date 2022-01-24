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Умер модельер Тьерри Мюглер

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Французский модельер и основатель дома мод Тьерри Мюглер скончался на 74-м году жизни, говорится в сообщении на его странице в Facebook.

«С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года», — говорится в сообщении. Представитель модельера Жан-Батист Ружо сообщил AFP, что Мюглер умер от естественных причин, передает ТАСС.

Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 г. в Страсбурге. В 1973 г. Мюглер создал свою первую коллекцию женской одежды, а прославился по всему миру в 1980-е гг. В 1992 г. Мюглер создал свой парфюмерный бренд. В 2002 г. дизайнер покинул пост креативного директора своего дома мод, но продолжал создавать образы и проводить показы. Он сотрудничал с Дэвидом Боуи, Леди Гагой, Ким Кардашьян, с Cirque du Soleil и многими другими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных