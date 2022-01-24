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В Бангладеш назвали самый распространенный симптом при «омикроне»

Ведомости

Около 73% пациентов, заразившихся штаммом коронавируса «омикрон» в Бангладеш, сообщили о насморке, также при болезни появляется головная боль, вялость, усталость и чихание, сообщил портал bdnews24.com со ссылкой на представителя Генерального управления здравоохранения профессора Назмула Ислама. По данным Ислама, головная боль при «омикроне» появилась у 68% пациентов, усталость и вялость — у 64%, чихание и боль в горле — у 60%, кашель — у 44% пациентов.

«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа. Поэтому мы должны проконсультироваться с врачами, прежде чем получать какое-либо медицинское лечение», — заявил Ислам. Он отметил, что игнорирование медицинских протоколов приведет к росту числа пациентов с коронавирусом и в конечном итоге повлияет на всю систему здравоохранения.

В декабре министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что симптомы «омикрона» схожи с симптомами гриппа: это першение в горле, температура, мышечные боли и интоксикация. Лектор Королевского колледжа Лондона доктор Клэр Стивс сообщила, что самый распространенный симптом заражения «омикроном» — это головная боль. Среди других часто встречающихся проявлений заболевания доктор назвала также боль в горле и насморк. Она пояснила, что симптомы часто напоминают ОРВИ, поскольку омикрон-штамм более заразен по сравнению с предыдущими вариантами инфекции.

Ранее по теме: В Британии назвали головную боль одним из самых распространенных симптомов «омикрона»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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