В Бангладеш назвали самый распространенный симптом при «омикроне»
Около 73% пациентов, заразившихся штаммом коронавируса «омикрон» в Бангладеш, сообщили о насморке, также при болезни появляется головная боль, вялость, усталость и чихание, сообщил портал bdnews24.com со ссылкой на представителя Генерального управления здравоохранения профессора Назмула Ислама. По данным Ислама, головная боль при «омикроне» появилась у 68% пациентов, усталость и вялость — у 64%, чихание и боль в горле — у 60%, кашель — у 44% пациентов.
«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа. Поэтому мы должны проконсультироваться с врачами, прежде чем получать какое-либо медицинское лечение», — заявил Ислам. Он отметил, что игнорирование медицинских протоколов приведет к росту числа пациентов с коронавирусом и в конечном итоге повлияет на всю систему здравоохранения.
В декабре министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что симптомы «омикрона» схожи с симптомами гриппа: это першение в горле, температура, мышечные боли и интоксикация. Лектор Королевского колледжа Лондона доктор Клэр Стивс сообщила, что самый распространенный симптом заражения «омикроном» — это головная боль. Среди других часто встречающихся проявлений заболевания доктор назвала также боль в горле и насморк. Она пояснила, что симптомы часто напоминают ОРВИ, поскольку омикрон-штамм более заразен по сравнению с предыдущими вариантами инфекции.