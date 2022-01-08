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Общество

В Британии назвали головную боль одним из самых распространенных симптомов «омикрона»

Ведомости

Головная боль является одним из самых распространенных симптомов заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявила лектор Королевского колледжа Лондона доктор Клэр Стивс — одна из ученых, работающих с приложением ZOE Covid Study для эпидемиологических исследований COVID-19.

Среди других часто встречающихся проявлений заболевания доктор назвала также боль в горле и насморк. Она пояснила, что симптомы часто напоминают ОРВИ, поскольку «омикрон»-штамм более заразен по сравнению с предыдущими вариантами инфекции.

«Тот факт, что при 75% новых случаев COVID-19 симптомы схожи с простудными, а классические симптомы встречаются гораздо реже, означает, что рекомендации властей нужно срочно обновить», — приводит слова Стивс Daily Express.

Среди редко проявляющихся симптомов «омикрона» она назвала сильное повышение температуры и усталость, а также ломоту в теле и ночную потливость.

В декабре глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что  симптомы »омикрона» схожи с симптомами гриппа — это першение в горле, температура, мышечные боли и интоксикация.

Ранее по теме: Мурашко назвал характерные для «омикрона» симптомы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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