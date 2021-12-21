Газета
Общество

Мурашко назвал характерные для «омикрона» симптомы

Ведомости

Для варианта коронавируса «омикрон» характерны першение в горле, лихорадка и миалгия, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, суфибрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением гриппа», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Число случаев заболевания с пневмонией и острым респираторным дистресс-синдромом не превышают показателей, характерных для гриппа, подчеркнул он. Помимо этого количество детей, инфицированных «омикроном» и требующих лечения в том числе в стационарах, увеличилось в 2,5 раза, отметил министр, ссылаясь на результаты изучения особенностей течения заболевания коронавирусом из-за «омикрона» в ЮАР.

По данным оперативного штаба на 21 декабря, за последние сутки в России зарегистрировали 25 907 случаев заражения коронавирусом. Показатель опустился ниже отметки в 26 000 впервые с 6 октября. Также за сутки зарегистрировали 1027 случаев смерти от COVID-19.

«В течение последнего месяца мы констатируем снижение активных случаев, что позволяет нам активнее работать в том числе по другим направлениям и оказывать медицинскую помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями», — подчеркнул Мурашко.

20 декабря глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что «омикрон» распространяется значительно активнее «дельта»-штамма, который ранее был доминантным вариантом коронавируса, а также может заражать или повторно инфицировать вакцинированных или переболевших COVID-19.

Ранее ученые Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний опубликовали результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что «омикрон» размножается в легких медленнее «дельты» и не вызывает такого же тяжелого течения COVID-19. При этом руководитель исследования профессор Рави Гупта назвал новый штамм «серьезной проблемой для системы общественного здравоохранения» из-за скорости его распространения.

Ранее по теме: Центр «Вектор» опубликовал фото штамма омикрон

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных