Мурашко назвал характерные для «омикрона» симптомы
Для варианта коронавируса «омикрон» характерны першение в горле, лихорадка и миалгия, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
«Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, суфибрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением гриппа», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Число случаев заболевания с пневмонией и острым респираторным дистресс-синдромом не превышают показателей, характерных для гриппа, подчеркнул он. Помимо этого количество детей, инфицированных «омикроном» и требующих лечения в том числе в стационарах, увеличилось в 2,5 раза, отметил министр, ссылаясь на результаты изучения особенностей течения заболевания коронавирусом из-за «омикрона» в ЮАР.
По данным оперативного штаба на 21 декабря, за последние сутки в России зарегистрировали 25 907 случаев заражения коронавирусом. Показатель опустился ниже отметки в 26 000 впервые с 6 октября. Также за сутки зарегистрировали 1027 случаев смерти от COVID-19.
«В течение последнего месяца мы констатируем снижение активных случаев, что позволяет нам активнее работать в том числе по другим направлениям и оказывать медицинскую помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями», — подчеркнул Мурашко.
20 декабря глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что «омикрон» распространяется значительно активнее «дельта»-штамма, который ранее был доминантным вариантом коронавируса, а также может заражать или повторно инфицировать вакцинированных или переболевших COVID-19.
Ранее ученые Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний опубликовали результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что «омикрон» размножается в легких медленнее «дельты» и не вызывает такого же тяжелого течения COVID-19. При этом руководитель исследования профессор Рави Гупта назвал новый штамм «серьезной проблемой для системы общественного здравоохранения» из-за скорости его распространения.