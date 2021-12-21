Мурашко назвал характерные для «омикрона» симптомы

Число случаев заболевания с пневмонией и острым респираторным дистресс-синдромом не превышают показателей, характерных для гриппа, подчеркнул он. Помимо этого количество детей, инфицированных «омикроном» и требующих лечения в том числе в стационарах, увеличилось в 2,5 раза, отметил министр, ссылаясь на результаты изучения особенностей течения заболевания коронавирусом из-за «омикрона» в ЮАР.