Центр «Вектор» опубликовал фото штамма омикрон

В Роспотребнадзоре объяснили, что на снимках изображены везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки. Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме. Затем они скапливаются у поверхности пузырьков и при соблюдении определенных условий проникают внутрь, приобретая дополнительную оболочку.