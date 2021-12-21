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Центр «Вектор» опубликовал фото штамма омикрон

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Научный центр «Вектор» опубликовал фотографии штамма коронавируса омикрон. Фото опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Его особенность заключается в том, что вирус собирается медленно и, в отличие от других штаммов, не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки заболевания.

«В целом, состояние клеток при заражении штаммом омикрон соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре объяснили, что на снимках изображены везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки. Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме. Затем они скапливаются у поверхности пузырьков и при соблюдении определенных условий проникают внутрь, приобретая дополнительную оболочку.

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее.

Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. Омикрон выявлен в 89 странах. В России зарегистрировано 25 случаев этого штамма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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