Центр «Вектор» опубликовал фото штамма омикрон
Научный центр «Вектор» опубликовал фотографии штамма коронавируса омикрон. Фото опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Его особенность заключается в том, что вирус собирается медленно и, в отличие от других штаммов, не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки заболевания.
«В целом, состояние клеток при заражении штаммом омикрон соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами», — говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре объяснили, что на снимках изображены везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки. Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме. Затем они скапливаются у поверхности пузырьков и при соблюдении определенных условий проникают внутрь, приобретая дополнительную оболочку.
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее.
Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. Омикрон выявлен в 89 странах. В России зарегистрировано 25 случаев этого штамма.