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В России выявили максимум случаев коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 67 809 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал рекордным за весь период пандемии. Также за сутки скончался 681 пациент с COVID-19.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 11 241 109 случаев заражения. 10 071 740 пациентов вылечились от коронавируса, 327 448 – скончались.

В Москве за сутки выявили 18 935 случаев коронавируса – показатель снизился по сравнению с предыдущим днем. 1126 человек были госпитализированы за сутки с COVID-19, 485 пациентов находятся на ИВЛ.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 9722 случая, Московской области – 5769, Якутии – 1525, Самарской области – 1150, Ханты-Мансийском АО – 1102 случая.

По данным оперштаба на 21 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 82 млн россиян, а полностью привились более 78 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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