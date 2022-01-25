В Саратове отменили уроки в школах из-за обследования экстренными службами
Занятия во всех школах Саратова отменили 25 января из-за обследования зданий школ экстренными службами, говорится в Telegram-канале мэрии города. Местные СМИ предположили, что школы эвакуировали из-за третьего за месяц сообщения о якобы минировании.
«В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ города образовательный процесс сегодня прерывается», — говорится в сообщении.
С начала учебы в школах и вузах в январе начали активно поступать сообщения о якобы минировании учебных заведений в различных регионах России. Сообщения о минировании поступали, в частности, в школы в Саратове, Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске. Во всех случаях данные о возможных взрывах оказались ложными.
В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляли письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах.