Газета
Общество

«Вектор» ожидает от Минздрава заказ на производство «Эпиваккороны» в феврале

Ведомости

Вакцина от коронавируса «Эпиваккорона» производится на трех площадках по заказу Минздрава, очередной заказ на изготовление препарата ожидается в феврале, сообщил разработчик вакцины — научный центр «Вектор».

«Вакцина "Эпиваккорона" производится на площадках ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, АО "Вектор-БиАльгам" и ООО "Герофарм" в соответствии с заказами Министерства здравоохранения Российской Федерации... Получение очередного заказа Министерства здравоохранения на производство вакцины "Эпиваккорона" ожидается в феврале 2022 г.», — сообщили в центре (цитата по «РИА Новости»).

В «Векторе» добавили, что препарат сейчас есть в большинстве регионов России и активно применяется для вакцинации людей от коронавируса.

Позже в Минздраве сообщили агентству, что вакцины от коронавируса закупаются исходя из потребности и с учетом показаний и противопоказаний к применению. «Текущие остатки препаратов "Эпиваккорона" в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них», — заявили в министерстве.

Ранее сегодня «Ведомости» сообщили со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Роспотребнадзора, что в начале 2022 г. регионам не было распределено ни одной партии вакцин «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н». Сотрудники одного из российских научных институтов рассказали, что есть трудности с поставками препарата и основания говорить о приостановке его производства.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса для людей старше 18 лет: «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак». Также зарегистрирована вакцина для подростков 12-17 лет «Спутник М». Несколько препаратов проходят клинические испытания, в том числе две назальные формы «Спутника V».

Ранее по теме: Минздрав временно приостановил закупки и поставки «Эпиваккороны»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных