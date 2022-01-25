«Вектор» ожидает от Минздрава заказ на производство «Эпиваккороны» в феврале

Ранее сегодня «Ведомости» сообщили со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Роспотребнадзора, что в начале 2022 г. регионам не было распределено ни одной партии вакцин «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н». Сотрудники одного из российских научных институтов рассказали, что есть трудности с поставками препарата и основания говорить о приостановке его производства.