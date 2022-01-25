«Вектор» ожидает от Минздрава заказ на производство «Эпиваккороны» в феврале
Вакцина от коронавируса «Эпиваккорона» производится на трех площадках по заказу Минздрава, очередной заказ на изготовление препарата ожидается в феврале, сообщил разработчик вакцины — научный центр «Вектор».
«Вакцина "Эпиваккорона" производится на площадках ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, АО "Вектор-БиАльгам" и ООО "Герофарм" в соответствии с заказами Министерства здравоохранения Российской Федерации... Получение очередного заказа Министерства здравоохранения на производство вакцины "Эпиваккорона" ожидается в феврале 2022 г.», — сообщили в центре (цитата по «РИА Новости»).
В «Векторе» добавили, что препарат сейчас есть в большинстве регионов России и активно применяется для вакцинации людей от коронавируса.
Позже в Минздраве сообщили агентству, что вакцины от коронавируса закупаются исходя из потребности и с учетом показаний и противопоказаний к применению. «Текущие остатки препаратов "Эпиваккорона" в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них», — заявили в министерстве.
Ранее сегодня «Ведомости» сообщили со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Роспотребнадзора, что в начале 2022 г. регионам не было распределено ни одной партии вакцин «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н». Сотрудники одного из российских научных институтов рассказали, что есть трудности с поставками препарата и основания говорить о приостановке его производства.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса для людей старше 18 лет: «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак». Также зарегистрирована вакцина для подростков 12-17 лет «Спутник М». Несколько препаратов проходят клинические испытания, в том числе две назальные формы «Спутника V».