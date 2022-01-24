Минздрав временно приостановил закупки и поставки «Эпиваккороны»

Ни одной партии вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-H» не распределено регионам с начала 2022 г., следует из реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора. О трудностях с поставками «Эпиваккороны» также сообщил «Ведомостям» сотрудник одного из российских научных институтов. Другой работник этой же организации заявил, что «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины». В регионы она давно не поставляется, заявили собеседники «Ведомостей» в Госдуме и российской фармацевтической компании.