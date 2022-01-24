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Минздрав временно приостановил закупки и поставки «Эпиваккороны»

Производители выпустили слишком много вакцины, но в ряде регионов она непопулярна
Анна Киселева Екатерина Захарова
Свыше 70% респондентов рассказали о том, что «Эпиваккорона» не пользуется спросом у пациентов / Артем Геодакян / ТАСС

Ни одной партии вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-H» не распределено регионам с начала 2022 г., следует из реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора. О трудностях с поставками «Эпиваккороны» также сообщил «Ведомостям» сотрудник одного из российских научных институтов. Другой работник этой же организации заявил, что «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины». В регионы она давно не поставляется, заявили собеседники «Ведомостей» в Госдуме и российской фармацевтической компании.

Проведенный «Ведомостями» опрос 85 региональных минздравов и департаментов здравоохранения показал, что в большинство субъектов последние партии Минздрав поставил в конце ноября – начале декабря 2021 г. При этом представителям региональных органов здравоохранения не известны даты следующих поставок препаратов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных