В Казахстане задержали главу связанной с дочерью Назарбаева компании

Увольнения связанных с Назарбаевым людей начались после того, как 11 января Токаев заявил в обращении к парламенту, что в стране сложилась группа «очень прибыльных компаний и прослойка очень богатых людей», которым теперь необходимо «отдать должное» казахстанскому народу и совершать регулярные отчисления в фонд «Казахстан халкыны» («Народу Казахстана»). Сам Назарбаев утратил пост главы Совета национальной безопасности пятого января, когда о своем вхождении в эту должность на фоне беспорядков и необходимости остановить их заявил президент.