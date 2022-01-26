В Казахстане задержали главу связанной с дочерью Назарбаева компании
Сотрудники Антикоррупционной службы Казахстана задержали вице-премьера экологии страны Ахметжана Примкулова и председателя правления компании «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева, сообщил Zakon.kz со ссылкой на ведомство. По данным kz.media и eurasianet.org, «Оператор РОП» связана с дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алией.
«Агентство РК по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений», — заявили в Антикоррупционной службе. Примкулов и Кумаргалиев находятся в ИВС в Нур-Султане.
Также издание сообщило о смерти бывшего управляющего директора по правовым вопросам «Оператора РОП» Руслана Шамшиева, по предварительным данным полиции, он совершил самоубийство. По факту смерти Шамшиева возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства). Шамшиев занимал должность управляющего директора по правовым вопросам компании с 2021 г.
Ранее в ходе выступления в парламенте Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что деятельность «Оператора РОП» вызывает много вопросов у предпринимателей и общества. Токаев поручил отменить сбор компании и распоряжение утилизационным сбором – по мнению президента, этим должна заниматься госкомпания. 19 января правительство Казахстана назначило новым оператором сборов «Жасыл Даму», которое передано в ведение министерства экологии, геологии и природных ресурсов.
Увольнения связанных с Назарбаевым людей начались после того, как 11 января Токаев заявил в обращении к парламенту, что в стране сложилась группа «очень прибыльных компаний и прослойка очень богатых людей», которым теперь необходимо «отдать должное» казахстанскому народу и совершать регулярные отчисления в фонд «Казахстан халкыны» («Народу Казахстана»). Сам Назарбаев утратил пост главы Совета национальной безопасности пятого января, когда о своем вхождении в эту должность на фоне беспорядков и необходимости остановить их заявил президент.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, которое правительство объяснило переходом на биржевое ценообразование. Несмотря на снижение цен властями и отставку правительства, вскоре акции протеста охватили ряд крупных городов, включая Алма-Ату, где в течение нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия.
11 января Токаев заявил, что беспорядки в республике являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан. По его словам, задачей боевиков было сформировать в республике зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти, именно поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция. 6 января в страну были введены миротворческие силы ОДКБ, после стабилизации ситуации миротворцы вернулись в свои страны.