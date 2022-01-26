Минцифры начало проверку сообщений об утечке данных вакцинированных россиян

«Минцифры начало проверку по факту появления сообщений в телеграм-каналах об утечке обезличенных данных из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус». При этом отмечаем, что в сообщениях говорится про утечку публично доступных обезличенных маскированных данных (первые буквы ФИО, дата рождения и четыре последние цифры паспорта)», — говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что для использования QR-кодов с этими данными нужен паспорт.