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Минцифры начало проверку сообщений об утечке данных вакцинированных россиян

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Минцифры начало проверку сообщений Telegram-каналов об утечке данных переболевших COVID-19 или вакцинированных россиян из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», говорится в Telegram-канале министерства.

«Минцифры начало проверку по факту появления сообщений в телеграм-каналах об утечке обезличенных данных из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус». При этом отмечаем, что в сообщениях говорится про утечку публично доступных обезличенных маскированных данных (первые буквы ФИО, дата рождения и четыре последние цифры паспорта)», — говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что для использования QR-кодов с этими данными нужен паспорт.

В Минцифры рассказали, что в базе приложения не содержатся персональные данные россиян. Выборочная проверка опубликованных QR-кодов показала, что они не работают, поэтому подтвердить валидность опубликованных данных невозможно. «Подтверждаем, что угроз для безопасности личных данных вакцинированных или переболевших граждан нет», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что на форуме в даркнете выставили на продажу базу данных QR-кодов вакцинированных россиян из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус». В образце базы содержится 10 000 строк с первыми буквами ФИО пациентов на русском и английском языках, датой рождения, уникальным номером регистровой записи пациента, первыми двумя цифрами серии и последними тремя цифрами номера паспорта, названием вакцины и QR-кодом в формате PNG.

Выборочная проверка канала показала, что коды действуют, ведут на портал госуслуг, а данные совпадают с тем, что указано на официальной странице проверки QR-кодов. В объявлении говорится, что в базе содержится 48 млн строк, а продают ее за $100 000, говорится в сообщении телеграм-канала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных