Минцифры начало проверку сообщений об утечке данных вакцинированных россиян
Минцифры начало проверку сообщений Telegram-каналов об утечке данных переболевших COVID-19 или вакцинированных россиян из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», говорится в Telegram-канале министерства.
«Минцифры начало проверку по факту появления сообщений в телеграм-каналах об утечке обезличенных данных из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус». При этом отмечаем, что в сообщениях говорится про утечку публично доступных обезличенных маскированных данных (первые буквы ФИО, дата рождения и четыре последние цифры паспорта)», — говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что для использования QR-кодов с этими данными нужен паспорт.
В Минцифры рассказали, что в базе приложения не содержатся персональные данные россиян. Выборочная проверка опубликованных QR-кодов показала, что они не работают, поэтому подтвердить валидность опубликованных данных невозможно. «Подтверждаем, что угроз для безопасности личных данных вакцинированных или переболевших граждан нет», — подчеркнули в министерстве.
Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что на форуме в даркнете выставили на продажу базу данных QR-кодов вакцинированных россиян из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус». В образце базы содержится 10 000 строк с первыми буквами ФИО пациентов на русском и английском языках, датой рождения, уникальным номером регистровой записи пациента, первыми двумя цифрами серии и последними тремя цифрами номера паспорта, названием вакцины и QR-кодом в формате PNG.
Выборочная проверка канала показала, что коды действуют, ведут на портал госуслуг, а данные совпадают с тем, что указано на официальной странице проверки QR-кодов. В объявлении говорится, что в базе содержится 48 млн строк, а продают ее за $100 000, говорится в сообщении телеграм-канала.