Twitter сообщил о рекордном запросе властей по всему миру на удаление контента
Twitter в период с 1 января по 30 июня 2021 г. получил рекордное число запросов от правительств со всего мира на удаление контента, сообщила компания. Так, социальной сетью было получено 43 387 юридических требований об удалении контента, которые касались 196 878 аккаунтов.
«Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами, поскольку правительства во всем мире все чаще пытаются вмешиваться и удалять контент. Эта угроза неприкосновенности частной жизни и свободе выражения мнений является тревожной тенденцией, требующей нашего полного внимания», — приводятся в сообщении слова вице-президента Twitter по глобальной государственной политике и благотворительности Шинейда Максуини.
95% подобных юридических запросов поступили из пяти стран, причем больше всего запросов поступило из Японии, России, Турции, Индии и Южной Кореи. Twitter либо отказал в доступе к контенту в определенных странах, либо потребовал от владельцев аккаунтов удалить часть или весь контент, о котором говорилось в требованиях, в ответ на 54% правительственных запросов.
Запросы правительства на сохранение информации об учетной записи уменьшились на 4% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При этом на США приходится 57% всех глобальных запросов на сохранение информации.
За отчетный период Twitter потребовал от пользователей удалить 4,7 млн твитов, нарушающих правила социальной сети, были навсегда заблокированы 453 754 аккаунта за нарушение политики по противодействию сексуальной эксплуатации детей, еще 44 974 аккаунта были заблокированы за пропаганду терроризма и жестоких организаций, отметили в компании.