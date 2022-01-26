Twitter сообщил о рекордном запросе властей по всему миру на удаление контента

95% подобных юридических запросов поступили из пяти стран, причем больше всего запросов поступило из Японии, России, Турции, Индии и Южной Кореи. Twitter либо отказал в доступе к контенту в определенных странах, либо потребовал от владельцев аккаунтов удалить часть или весь контент, о котором говорилось в требованиях, в ответ на 54% правительственных запросов.