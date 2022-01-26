Ракова сообщила о доминировании «омикрона» среди новых случаев коронавируса в Москве
Около 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходится на штамм «омикрон», сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».
Ракова напомнила, что сейчас в Москве каждый день фиксируются антирекорды по количеству вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. «На сегодняшний день "омикрон" уже уверенно доминирует в Москве. По данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм «омикрон», — сообщила Ракова (цитата по ТАСС).
Заммэра также отметила, что свыше 90% пациентов с коронавирусом в столице лечатся амбулаторно. При этом власти столицы готовы к возможному росту числа госпитализаций из-за распространения «омикрона».
«Несмотря на то что на сегодняшний день у нас свободно 7000 коек — это 42% от развернутого коечного фонда, мы в любом случае понимаем, что госпитализация будет расти», — отметила она. В Москве есть большой запас временных коечных мощностей, которые при необходимости будут введены в строй, заключила Ракова.
Ранее заммэра заявила, что число госпитализаций из-за коронавируса в столице остается стабильным. Каждый день в городе проводят 12 000 экспресс-тестов, а мощности позволяют увеличить их число до 17 000–20 000 тестов в сутки. Московские лаборатории ежедневно обрабатывают 50 000–52 000 проб ПЦР-тестов, при необходимости они могут проводить до 60 000 тестов в сутки, добавила она.
По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 19 856 случаев заражения коронавирусом — новый антирекорд с начала пандемии. По всей России 26 января выявили 74 692 случая коронавируса – показатель бьет антирекорд шестой день подряд. Заболеваемость коронавирусом начала расти 11 января на фоне распространения штамма «омикрон», который, по данным ученых, обладает более высокой заразностью, но вызывает меньше осложнений.