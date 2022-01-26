Ракова сообщила о доминировании «омикрона» среди новых случаев коронавируса в Москве

«Несмотря на то что на сегодняшний день у нас свободно 7000 коек — это 42% от развернутого коечного фонда, мы в любом случае понимаем, что госпитализация будет расти», — отметила она. В Москве есть большой запас временных коечных мощностей, которые при необходимости будут введены в строй, заключила Ракова.