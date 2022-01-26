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Ракова сообщила о доминировании «омикрона» среди новых случаев коронавируса в Москве

Ведомости

Около 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходится на штамм «омикрон», сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

Ракова напомнила, что сейчас в Москве каждый день фиксируются антирекорды по количеству вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. «На сегодняшний день "омикрон" уже уверенно доминирует в Москве. По данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм «омикрон», — сообщила Ракова (цитата по ТАСС).

Заммэра также отметила, что свыше 90% пациентов с коронавирусом в столице лечатся амбулаторно. При этом власти столицы готовы к возможному росту числа госпитализаций из-за распространения «омикрона».

«Несмотря на то что на сегодняшний день у нас свободно 7000 коек — это 42% от развернутого коечного фонда, мы в любом случае понимаем, что госпитализация будет расти», — отметила она. В Москве есть большой запас временных коечных мощностей, которые при необходимости будут введены в строй, заключила Ракова.

Ранее заммэра заявила, что число госпитализаций из-за коронавируса в столице остается стабильным. Каждый день в городе проводят 12 000 экспресс-тестов, а мощности позволяют увеличить их число до 17 000–20 000 тестов в сутки. Московские лаборатории ежедневно обрабатывают 50 000–52 000 проб ПЦР-тестов, при необходимости они могут проводить до 60 000 тестов в сутки, добавила она.

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 19 856 случаев заражения коронавирусом — новый антирекорд с начала пандемии. По всей России 26 января выявили 74 692 случая коронавируса – показатель бьет антирекорд шестой день подряд. Заболеваемость коронавирусом начала расти 11 января на фоне распространения штамма «омикрон», который, по данным ученых, обладает более высокой заразностью, но вызывает меньше осложнений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных