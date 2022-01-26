Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл матч с канадцем Феликсом Оже-Альяссимой и вышел в полуфинал турнира Большого шлема Australian Open, сообщили «РИА Новости».
Игра закончилась со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. В четвертом сете при счете 5:4 в пользу канадца Медведев на своей подаче отыграл матчбол.
В полуфинале российский теннисист сыграет с греком Стефаносом Циципасом. В прошлом году Медведев дошел до финала турнира, где уступил победу первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу, который в этом году не участвует в турнире из-за нарушений антикоронавирусных мер в Австралии, власти которой решили его депортировать.
Даниилу Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев получил 13 титулов под эгидой организации, а также победил на US Open 2021 г. В случае победы на Australian Open россиянин станет первой ракеткой мира. Турнир Australian Open закончится 30 января, его общий призовой фонд составляет $54 млн.