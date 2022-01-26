Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

В полуфинале российский теннисист сыграет с греком Стефаносом Циципасом. В прошлом году Медведев дошел до финала турнира, где уступил победу первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу, который в этом году не участвует в турнире из-за нарушений антикоронавирусных мер в Австралии, власти которой решили его депортировать.