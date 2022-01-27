На Украине солдат-срочник расстрелял пятерых сослуживцев

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 января на предприятии «Южмаш» при выдаче оружия, говорится в сообщении. Одна из военнослужащих умерла во время оказания медицинской помощи. Мотивы нападавшего пока неизвестны. По данным издания «Информатор», солдат выполнял обязанности в составе караула, когда он забрал из комнаты для хранения оружия автомат и патроны, после чего открыл огонь. В тот момент в помещении вместе с ним находилось 22 человека.