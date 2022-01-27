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Общество

На Украине солдат-срочник расстрелял пятерых сослуживцев

Ведомости

Служащий Национальной гвардии Украины Артем Рябчук открыл огонь по своим сослуживцам из автомата Калашникова в украинском Днепре, после чего скрылся с оружием. Об этом сообщает МВД республики. В результате стрельбы погибли пять человек, еще пять получили ранения.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 января на предприятии «Южмаш» при выдаче оружия, говорится в сообщении. Одна из военнослужащих умерла во время оказания медицинской помощи. Мотивы нападавшего пока неизвестны. По данным издания «Информатор», солдат выполнял обязанности в составе караула, когда он забрал из комнаты для хранения оружия автомат и патроны, после чего открыл огонь. В тот момент в помещении вместе с ним находилось 22 человека.

В городе объявлена операция «Сирена», по тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. На место происшествия выехал командующий Нацгвардии, генерал-полковник Николай Балан, отметили в МВД.

Утром 27 января глава ведомства Денис Монастырский сообщил, что Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Министр поручил создать комиссию по выяснению обстоятельств происшествия, которая в том числе изучит психическое состояние солдата на момент выдачи допуска к оружию. «После изучения условий и обстоятельств приведших к трагедии будут сделаны выводы. В том числе кадровые», — добавил министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных