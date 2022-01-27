На Украине солдат-срочник расстрелял пятерых сослуживцев
Служащий Национальной гвардии Украины Артем Рябчук открыл огонь по своим сослуживцам из автомата Калашникова в украинском Днепре, после чего скрылся с оружием. Об этом сообщает МВД республики. В результате стрельбы погибли пять человек, еще пять получили ранения.
Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 января на предприятии «Южмаш» при выдаче оружия, говорится в сообщении. Одна из военнослужащих умерла во время оказания медицинской помощи. Мотивы нападавшего пока неизвестны. По данным издания «Информатор», солдат выполнял обязанности в составе караула, когда он забрал из комнаты для хранения оружия автомат и патроны, после чего открыл огонь. В тот момент в помещении вместе с ним находилось 22 человека.
В городе объявлена операция «Сирена», по тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. На место происшествия выехал командующий Нацгвардии, генерал-полковник Николай Балан, отметили в МВД.
Утром 27 января глава ведомства Денис Монастырский сообщил, что Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Министр поручил создать комиссию по выяснению обстоятельств происшествия, которая в том числе изучит психическое состояние солдата на момент выдачи допуска к оружию. «После изучения условий и обстоятельств приведших к трагедии будут сделаны выводы. В том числе кадровые», — добавил министр.