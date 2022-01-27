В Подмосковье будут выдавать премии врачам за привлечение новых сотрудников
Власти Московской области будут выплачивать медработникам премии в 30 000 – 50 000 руб. за привлечение к работе новых специалистов, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«В этом году запустили новую программу "Приведи друга" — любой медработник получит единоразовую выплату за нового привлеченного в систему здравоохранения Подмосковья специалиста. Привел человека — получил от 30 000 до 50 000, в зависимости от оклада специалиста, которого пригласил на работу», — рассказал Воробьев.
В конце сентября прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе стимулирующие выплаты для медиков, которые привлекают горожан к вакцинации или ревакцинации свыше плана. За вакцинированного в возрасте 18-60 лет врачи получают 200 руб., за привитого человека старше 60 лет – 400 руб. В начале пандемии коронавируса правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом. Для каждой категории работников были установлены выплаты от 25 000 до 80 000 руб.
Осенью 2020 г. методику расчета выплат изменили: врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров, — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.