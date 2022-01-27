В Подмосковье будут выдавать премии врачам за привлечение новых сотрудников

В конце сентября прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе стимулирующие выплаты для медиков, которые привлекают горожан к вакцинации или ревакцинации свыше плана. За вакцинированного в возрасте 18-60 лет врачи получают 200 руб., за привитого человека старше 60 лет – 400 руб. В начале пандемии коронавируса правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом. Для каждой категории работников были установлены выплаты от 25 000 до 80 000 руб.