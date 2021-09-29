В Москве ввели новые стимулирующие выплаты для медиков
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о стимулирующих выплатах для медиков, которые привлекают людей к вакцинации или ревакцинации от коронавируса, говорится на сайте мэра.
«Денежное вознаграждение получат те, кто привлечет граждан к вакцинации (ревакцинации) от COVID-19 сверх установленных плановых заданий. За одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет врачам выплатят 200 рублей, за вакцинированного в возрасте старше 60 лет — 400 руб.», — говорится в сообщении.
По мнению властей города, стимулирующие выплаты помогут ускорить вакцинацию жителей, прежде всего наиболее уязвимой категории – пожилых людей. Первую прививку от коронавируса сделали уже 5 млн москвичей, из них 1,1 млн – люди старше 60 лет.
Год назад правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом. Для каждой категории работников были установлены выплаты от 25 000 до 80 000 руб.
Осенью прошлого года методику расчета выплат изменили: врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров, — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.
Также были введены страховые выплаты для медиков, которые пострадали из-за коронавируса на работе. Согласно документу, если коронавирус нанес вред здоровью медика, работник получит 68 811 руб., если медик получит инвалидность – от 688 000 до 2 млн руб. в зависимости от группы. В случае смерти медработника от коронавируса его семья получит более 2,7 млн руб.