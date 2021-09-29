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В Москве ввели новые стимулирующие выплаты для медиков

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о стимулирующих выплатах для медиков, которые привлекают людей к вакцинации или ревакцинации от коронавируса, говорится на сайте мэра.

«Денежное вознаграждение получат те, кто привлечет граждан к вакцинации (ревакцинации) от COVID-19 сверх установленных плановых заданий. За одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет врачам выплатят 200 рублей, за вакцинированного в возрасте старше 60 лет — 400 руб.», — говорится в сообщении.

По мнению властей города, стимулирующие выплаты помогут ускорить вакцинацию жителей, прежде всего наиболее уязвимой категории – пожилых людей. Первую прививку от коронавируса сделали уже 5 млн москвичей, из них 1,1 млн – люди старше 60 лет.

Год назад правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом. Для каждой категории работников были установлены выплаты от 25 000 до 80 000 руб. 

Осенью прошлого года методику расчета выплат изменили: врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров, — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.

Также были введены страховые выплаты для медиков, которые пострадали из-за коронавируса на работе. Согласно документу, если коронавирус нанес вред здоровью медика, работник получит 68 811 руб., если медик получит инвалидность – от 688 000 до 2 млн руб. в зависимости от группы. В случае смерти медработника от коронавируса его семья получит более 2,7 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных