На «Госуслугах» появятся сертификаты о противопоказаниях к вакцинации
На «Госуслугах» в ближайшее время появится возможность получить сертификат о медицинских противопоказаниях к вакцинации от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».
«Правительство расширяет возможности портала государственных услуг. Сейчас в личных кабинетах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании, вызванном этой инфекцией. В ближайшее время на портал будет передаваться и информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации», — сказал Мишустин. Он добавил, что «через "Госуслуги" можно будет получить подтверждающий сертификат.
В декабре вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что портал «Госуслуги» сможет выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом по тесту на антитела. Он будет действовать один год, если начиная с 1 января 2021 г. также будет получен положительный ПЦР-тест. Без положительного ПЦР-теста сертификат будет действовать полгода, столько же — при вакцинации иностранным препаратом. До этого QR-код можно было получить только после прохождения вакцинации от коронавируса. Сертификат выдавался сроком на год.