В Москве не планируется вводить локдаун из-за «омикрона»

Во время распространения штамма «дельта» в прошлом году ежедневно госпитализировали до 20% заболевших. Сейчас этот показатель составляет около 5,5%. Как сообщала в среду заммэра Анастасия Ракова, в городе свободно около 7000 коек, или 42% от развернутого коечного фонда. При этом есть возможность развернуть дополнительный коечный фонд. Ракова заявила, что введение новых карантинных ограничений в столице будет зависеть от нагрузки на медицинскую систему. Последняя, по ее словам, пока справляется с объемом госпитализаций.