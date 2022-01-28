В Москве не планируется вводить локдаун из-за «омикрона»
В мэрии Москвы не планируют вводить локдаун в городе на фоне рекордного роста заболеваемости COVID-19, поскольку считают действующие ограничительные меры достаточными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники. Отказ от локдауна объясняется в первую очередь негативными последствиями для бизнеса и рынка труда.
По словам одного из собеседников издания, в мэрии обращают внимание на уровень госпитализаций в столице. По состоянию на 27 января этот показатель составил за последние сутки 1459 человек. Столичные власти считают, что с учетом доминирования «омикрона» и особенностей течения заболевания при заражения этим штаммом коронавируса число госпитализаций наиболее объективно отражает эпидемиологическую ситуацию.
Дополнительные ковидные ограничения в Москве будут рассматриваться только в том случае, если число госпитализаций в городе вырастет минимум до 3000-4000 в день, сообщил источник РБК.
Во время распространения штамма «дельта» в прошлом году ежедневно госпитализировали до 20% заболевших. Сейчас этот показатель составляет около 5,5%. Как сообщала в среду заммэра Анастасия Ракова, в городе свободно около 7000 коек, или 42% от развернутого коечного фонда. При этом есть возможность развернуть дополнительный коечный фонд. Ракова заявила, что введение новых карантинных ограничений в столице будет зависеть от нагрузки на медицинскую систему. Последняя, по ее словам, пока справляется с объемом госпитализаций.
20 января мэр Москвы Сергей Собянин доложил о ситуации с COVID-19 в столице президенту Владимиру Путину. Как заявил на следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, во время встречи возможность введения локдауна в столице не обсуждалась. «Приобретенный опыт работы в условиях приходящих и уходящих волн позволяет не акцентироваться на локдаунах», — сказал представитель Кремля.
Накануне в Москве был зафиксирован абсолютный рекорд по количеству заболевших коронавирусом. Суточный прирост случаев составил 26 586, госпитализировано 1459 заболевших. Собянин заявил 25 января, что рост заболеваемости будет продолжаться около двух недель.
Сейчас москвичи старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания, должны оставаться дома или на даче до 1 апреля. Они могут покидать свой дом только для поездки на работу, похода в магазин, выгула домашних животных, посещения поликлиники и еще ряда случаев, включая наличие прямой угрозы жизни и здоровью. Для них приостановлен бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте.
В Москве также действует удаленный режим работы для не менее 30% работников, введен масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и магазинах. Публичные мероприятия в настоящее время запрещены, на концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и других мероприятиях с одновременным присутствием более 500 человек требуется использование QR-кодов. Театры и музеи также можно посещать только при наличии QR-кодов и заполнении не более 70% мест.