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Собянин назвал возможные сроки окончания новой волны COVID-19 в Москве

Ведомости

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве продлится еще две недели. Такой прогноз озвучил во вторник, 25 января, мэр города Сергей Собянин.

«С учетом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости. Две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет серьезное испытание на всю медицинскую систему, в первую очередь, поликлиническую», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией (цитата по ТАСС).

Он добавил, что за две недели рост заболеваемости в столице увеличился по сравнению со значениями конца декабря в пять раз, а показатель госпитализации пациентов с COVID-19 за этот же период вырос на треть.

«Это большие цифры, и пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему, в первую очередь на амбулаторную сеть. Количество приходов в поликлиники, нагрузка на поликлиники выросла в четыре раза», — отметил мэр. В больницы, по его словам, продолжают поступать зараженные штаммом «дельта», который вызывает более тяжелое течение заболевания, чем «омикрон». При этом последний начинает вытеснять ранее доминировавшую «дельту», поэтому серьезной динамики загрузки госпитального фонда в Москве не ожидается.

По официальным данным на 25 января, в Москве за минувшие сутки выявили 18 935 случаев заражения COVID-19. Показатель заболеваемость рос в городе непрерывно с 16 января, рост числа новых случаев прервался только во вторник. Накануне сообщалось о 19 509 зарегистрированных пациентах.

Собянин ранее заявлял, что мэрия будет планировать новые коронавирусные ограничения только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения. 18 января домашний режим для москвичей старше 60 лет, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний, был продлен до 1 апреля. Ранее это требование действовало до 25 февраля. Кроме того, до 1 апреля было продлено требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы.

Ранее по теме: Роспотребнадзор предлагает тестировать на COVID-19 два раза в неделю

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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