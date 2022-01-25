Собянин назвал возможные сроки окончания новой волны COVID-19 в Москве

«С учетом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости. Две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет серьезное испытание на всю медицинскую систему, в первую очередь, поликлиническую», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией (цитата по ТАСС).