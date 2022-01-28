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Общество

Медведев назвал условие перехода на четырехдневную рабочую неделю

Ведомости

Переходить к четырехдневной рабочей неделе нужно с сохранением тех же зарплат, что и при «пятидневке», заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых ТАСС.

«Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя это минус в деньгах. За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять», — подчеркнул он. Медведев даже пояснил, что в условиях пандемии коронавируса многие компании перешли на онлайн-режим работы и не собираются возвращаться к прежнему формату.

По мнению Медведева, для таких категорий граждан рабочая неделя не обязательно должна быть пятидневной. «В некоторых случаях и четыре дня достаточно. А в некоторых случаях, когда это необходимо, можно и в воскресенье трудиться», — заметил политик.

Медведев подчеркнул, что впервые о четырехдневной рабочей неделе заговорили в 1960-е гг., и сейчас в некоторых странах она используется в качестве экспериментальной, а в некоторых уже закреплена в законодательстве. В целом он заключил, что четырехдневная рабочая неделя — это то, к чему нужно стремиться в ближайшей перспективе, однако принимать решение необходимо по мере созревания экономических предпосылок, по отдельным производствам и отраслям и исходя из общей экономической ситуации в стране.

Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. Политик также предлагал сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.

Согласно сервиса Superjob, который был проведен летом 2021 г., более трети россиян (34%) не поддержали идею ввести четырехдневную рабочую неделю, опасаясь, что их доходы в этом случае снизятся. При этом 63% опрошенных выразили уверенность в том, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пять.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных