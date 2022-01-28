Медведев назвал условие перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переходить к четырехдневной рабочей неделе нужно с сохранением тех же зарплат, что и при «пятидневке», заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых ТАСС.
«Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя это минус в деньгах. За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять», — подчеркнул он. Медведев даже пояснил, что в условиях пандемии коронавируса многие компании перешли на онлайн-режим работы и не собираются возвращаться к прежнему формату.
По мнению Медведева, для таких категорий граждан рабочая неделя не обязательно должна быть пятидневной. «В некоторых случаях и четыре дня достаточно. А в некоторых случаях, когда это необходимо, можно и в воскресенье трудиться», — заметил политик.
Медведев подчеркнул, что впервые о четырехдневной рабочей неделе заговорили в 1960-е гг., и сейчас в некоторых странах она используется в качестве экспериментальной, а в некоторых уже закреплена в законодательстве. В целом он заключил, что четырехдневная рабочая неделя — это то, к чему нужно стремиться в ближайшей перспективе, однако принимать решение необходимо по мере созревания экономических предпосылок, по отдельным производствам и отраслям и исходя из общей экономической ситуации в стране.
Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. Политик также предлагал сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.
Согласно сервиса Superjob, который был проведен летом 2021 г., более трети россиян (34%) не поддержали идею ввести четырехдневную рабочую неделю, опасаясь, что их доходы в этом случае снизятся. При этом 63% опрошенных выразили уверенность в том, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пять.