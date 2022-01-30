Синоптик предупредил о выпадении в Москве четверти месячной нормы снега
Североатлантический циклон «Надя» в ближайшие два дня обрушит на Москву четверть месячной нормы снега, высота сугробов в столице достигнет полуметра, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.
В воскресенье и понедельник в столице выпадет около 10 мм осадков, а сугробы вырастут до 50-52 см. Это близко к январским дням 1956 г., когда высота снежного покрова составляла рекордные 56 см, отметил Тишковец.
«При этом на макушку зимы, а именно на 31 января, согласно климату, приходятся самые холодные сутки в году (среднесуточная температура -10,1), будет, наоборот, не по сезону довольно тепло — температурный фон превысит многолетнюю норму почти на 9 градусов. В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до -5 градусов», — сообщил синоптик.
К середине недели снегопады приобретут «очаговый характер», а к субботе, 5 февраля, осадки прекратятся. При этом в столице в выходные похолодает до -5…-10.