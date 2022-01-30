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Синоптик предупредил о выпадении в Москве четверти месячной нормы снега

Ведомости

Североатлантический циклон «Надя» в ближайшие два дня обрушит на Москву четверть месячной нормы снега, высота сугробов в столице достигнет полуметра, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

В воскресенье и понедельник в столице выпадет около 10 мм осадков, а сугробы вырастут до 50-52 см. Это близко к январским дням 1956 г., когда высота снежного покрова составляла рекордные 56 см, отметил Тишковец.

«При этом на макушку зимы, а именно на 31 января, согласно климату, приходятся самые холодные сутки в году (среднесуточная температура -10,1), будет, наоборот, не по сезону довольно тепло — температурный фон превысит многолетнюю норму почти на 9 градусов. В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до -5 градусов», — сообщил синоптик.   

К середине недели снегопады приобретут «очаговый характер», а к субботе, 5 февраля, осадки прекратятся. При этом в столице в выходные похолодает до -5…-10.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных