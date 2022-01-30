Синоптик предупредил о выпадении в Москве четверти месячной нормы снега

«При этом на макушку зимы, а именно на 31 января, согласно климату, приходятся самые холодные сутки в году (среднесуточная температура -10,1), будет, наоборот, не по сезону довольно тепло — температурный фон превысит многолетнюю норму почти на 9 градусов. В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до -5 градусов», — сообщил синоптик.