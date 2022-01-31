Таможня в Приморье раскрыла схему контрабанды леса в Китай на $30 млн

По данным ФТС, компания заключила семь контрактов с китайскими фирмами на поставку лесоматериалов из желтой березы и тополя. Планировалось вывезти более 348 000 куб. м лесоматериалов почти на $30 млн. Сотрудники таможни также установили, что экспортеры приобретали древесину без документов, подтверждающих законность заготовки лесоматериалов. По данным ФТС, двумя месяцами ранее эта же приморская компания отправила в Китай около 8000 куб. м леса.