Таможня в Приморье раскрыла схему контрабанды леса в Китай на $30 млн
Дальневосточная таможенная служба пресекла преступную деятельность приморской фирмы, экспортирующей лесоматериалы в Китай, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни установили, что при декларировании партии пиловочника березы стоимостью 14 млн руб. компания из Владивостока предоставила в таможенный орган недостоверные сведения о производителе лесоматериалов. При проверке выяснилось, что компания указала в документах стороннюю организацию, которая не является заготовителем и поставщиком древесины, которая отправлялась на экспорт.
По данным ФТС, компания заключила семь контрактов с китайскими фирмами на поставку лесоматериалов из желтой березы и тополя. Планировалось вывезти более 348 000 куб. м лесоматериалов почти на $30 млн. Сотрудники таможни также установили, что экспортеры приобретали древесину без документов, подтверждающих законность заготовки лесоматериалов. По данным ФТС, двумя месяцами ранее эта же приморская компания отправила в Китай около 8000 куб. м леса.
Дальневосточная таможня возбудила семь уголовных дел по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере в отношении работника, который непосредственно занимался закупкой товаров. За такое преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 000 000 руб.