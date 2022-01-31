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Общество

Таможня в Приморье раскрыла схему контрабанды леса в Китай на $30 млн

Ведомости

Дальневосточная таможенная служба пресекла преступную деятельность приморской фирмы, экспортирующей лесоматериалы в Китай, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни установили, что при декларировании партии пиловочника березы стоимостью 14 млн руб. компания из Владивостока предоставила в таможенный орган недостоверные сведения о производителе лесоматериалов. При проверке выяснилось, что компания указала в документах стороннюю организацию, которая не является заготовителем и поставщиком древесины, которая отправлялась на экспорт.

По данным ФТС, компания заключила семь контрактов с китайскими фирмами на поставку лесоматериалов из желтой березы и тополя. Планировалось вывезти более 348 000 куб. м лесоматериалов почти на $30 млн. Сотрудники таможни также установили, что экспортеры приобретали древесину без документов, подтверждающих законность заготовки лесоматериалов. По данным ФТС, двумя месяцами ранее эта же приморская компания отправила в Китай около 8000 куб. м леса.

Дальневосточная таможня возбудила семь уголовных дел по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере в отношении работника, который непосредственно занимался закупкой товаров. За такое преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 000 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных