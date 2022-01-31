У премьера Канады Трюдо выявили коронавирус
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он написал в своем Twitter.
«Этим утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, и на этой неделе я продолжу работать удаленно», — написал канадский премьер.
Трюдо в своей публикации также призвал граждан к вакцинации.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Канаде за последние 28 дней выявили свыше 780 000 случаев коронавируса. Всего от этой инфекции в Канаде умерли 33 755 человек.