Путин и Макрон договорились проработать возможность личной встречи
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора договорились оперативно проработать возможность проведения личной встречи, сообщает пресс-служба Кремля.
«Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции», — указано в сообщении.
Кроме того, лидеры продолжили обсуждение украинской тематики, а также предложений в сфере безопасности, выдвинутых российской стороной.
«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», — добавили в пресс-службе.
Последний телефонный разговор между Путин и Макроном состоялся 28 января. Тогда глава российского государства заявил, что США и НАТО в своих ответах на предложения по безопасности не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с представителями США, 12 января – с НАТО, 13 января – в рамках ОБСЕ.
26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток.