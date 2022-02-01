Осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков россиянам разрешили вернуться домой
Российские ученые-экологи Александр Игнатенко, Артем Рябов и Николай Килафян, задержанные в 2020 г. на Шри-Ланке по обвинению в незаконном сборе и уничтожении жуков, возвращаются в Россию после уплаты штрафа, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Коломбо. Эту информацию также подтвердил «Интерфаксу» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
По словам Мельникова, ученые находятся в самолете и готовятся вылететь в Россию. «Они уже прошли таможенный контроль и ждут вылета. Около 19:00 они должны быть в Москве, откуда отправятся по домам. Я считаю, что это большая общая победа, что удалось избежать реального лишения свободы», — сказал Мельников.
В феврале 2020 г. ученого из Ростова-на-Дону Игнатенко задержали на Шри-Ланке по обвинению в незаконном сборе и уничтожении 277 жуков. Позже были задержаны его коллеги Килафян и Рябов, но их вскоре отпустили. 21 января Мельников сообщил, что суд назначил экологам штраф в размере 2,8 млн шри-ланкийских рупий (около 3,3 млн руб.). По словам Мельникова, они были вынуждены признать вину из-за «давления», в случае неуплаты штрафа им грозило тюремное заключение.
Игнатенко утверждал, что собирал только мертвых насекомых, чтобы сделать фотографии. По его словам, он делал это вне заповедников в соответствии с законом и не планировал вывозить жуков из страны. Эксперты Зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу на принадлежность к исчезающим видам насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвинили россиян. Согласно заключению, редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий.
В августе 2021 г. стало известно, что все трое россиян находятся в тяжелом состоянии — они боролись с последствиями перенесенного коронавируса. Кроме того, Килафяну требовалась срочная операция после оскольчатого ранения ноги.