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Осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков россиянам разрешили вернуться домой

Ведомости

Российские ученые-экологи Александр Игнатенко, Артем Рябов и Николай Килафян, задержанные в 2020 г. на Шри-Ланке по обвинению в незаконном сборе и уничтожении жуков, возвращаются в Россию после уплаты штрафа, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Коломбо. Эту информацию также подтвердил «Интерфаксу» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По словам Мельникова, ученые находятся в самолете и готовятся вылететь в Россию. «Они уже прошли таможенный контроль и ждут вылета. Около 19:00 они должны быть в Москве, откуда отправятся по домам. Я считаю, что это большая общая победа, что удалось избежать реального лишения свободы», — сказал Мельников.

В феврале 2020 г. ученого из Ростова-на-Дону Игнатенко задержали на Шри-Ланке по обвинению в незаконном сборе и уничтожении 277 жуков. Позже были задержаны его коллеги Килафян и Рябов, но их вскоре отпустили. 21 января Мельников сообщил, что суд назначил экологам штраф в размере 2,8 млн шри-ланкийских рупий (около 3,3 млн руб.). По словам Мельникова, они были вынуждены признать вину из-за «давления», в случае неуплаты штрафа им грозило тюремное заключение.

Игнатенко утверждал, что собирал только мертвых насекомых, чтобы сделать фотографии. По его словам, он делал это вне заповедников в соответствии с законом и не планировал вывозить жуков из страны. Эксперты Зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу на принадлежность к исчезающим видам насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвинили россиян. Согласно заключению, редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий.

В августе 2021 г. стало известно, что все трое россиян находятся в тяжелом состоянии — они боролись с последствиями перенесенного коронавируса. Кроме того, Килафяну требовалась срочная операция после оскольчатого ранения ноги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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