Осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков россиянам разрешили вернуться домой

Игнатенко утверждал, что собирал только мертвых насекомых, чтобы сделать фотографии. По его словам, он делал это вне заповедников в соответствии с законом и не планировал вывозить жуков из страны. Эксперты Зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу на принадлежность к исчезающим видам насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвинили россиян. Согласно заключению, редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий.