Школы Перми на неделю перейдут на дистанционный режим из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемиологическая обстановка в Перми ухудшается: заболеваемость ОРВИ и гриппом в последнюю неделю января выросла на 47,4% по сравнению с предыдущей. Эпидемиологический порог в городе превышен на 103,7%. Среди детей 7-14 лет заболеваемость выросла на 72,8%, а порог превышен на 83,9%.