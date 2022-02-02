Школы Перми на неделю перейдут на дистанционный режим из-за коронавируса
В Перми главный санитарный врач рекомендовал с 3 по 9 февраля перевести на дистанционное обучение всех школьников, сообщил портал 59.ru со ссылкой на документ Роспотребнадзора. Также на дистанционный режим обучения рекомендовано перевести колледжи и организации дополнительного образования.
В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемиологическая обстановка в Перми ухудшается: заболеваемость ОРВИ и гриппом в последнюю неделю января выросла на 47,4% по сравнению с предыдущей. Эпидемиологический порог в городе превышен на 103,7%. Среди детей 7-14 лет заболеваемость выросла на 72,8%, а порог превышен на 83,9%.
Администрация Томска ввела дополнительные каникулы для учеников 1 классов с 7 по 13 февраля, говорится на сайте. «В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции департамент образования администрации Томска рекомендовал подведомственным муниципальным общеобразовательным учреждениям провести дополнительные каникулы для первоклассников с 7 по 13 февраля», — сообщили в администрации.
Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом среди детей власти нескольких регионов ввели дистанционное обучение или объявили каникулы для всех школьников или отдельных классов. Подобные решения приняли в Ульяновской, Тюменской, Свердловской областях, Ингушетии, Северной Осетии, Туве, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком АО, Новосибирской, Рязанской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.