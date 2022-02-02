11 регионов России перевели школьников на дистант

Самые жесткие меры приняты в Санкт-Петербурге. Там со 2 по 13 февраля постановлением губернатора на онлайн-обучение были отправлены все школьники 7–11-х классов, это порядка 250 000 детей. В документе отмечается, что школы могут продолжать обучение детей с 1-го по 6-й класс только при условии соблюдения требований Роспотребнадзора: проверки температуры в классах, наличия антисептиков, использования масок и перчаток в столовых. На дистант со 2 по 13 февраля переводят и городские колледжи, в которых учится 110 000 молодых людей. В указанный период несовершеннолетних не будут пускать в городские кафе, рестораны, кроме тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах и в гостиницах. Им будет закрыт вход в торговые центры, на рынки и в магазины, за исключением гастрономов и аптек.