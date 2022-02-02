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Общество

11 регионов России перевели школьников на дистант

Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей
Анастасия Курилова
31 января на карантине находились классы в 270 школах 39 регионов России / Vasily Fedosenko / Reuters

Власти 11 регионов России в начале этой недели (31 января и 1 февраля) перевели обучение школьников на дистант или продлили его из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, подсчитали «Ведомости». Ульяновская, Тюменская и Свердловская области перевели детей на дистант до 7, 12 и 16 февраля соответственно. Ингушетия, Северная Осетия, Тува отправляют школы на удаленку до 5, 6, 7 февраля. В Ставропольском крае и ЯНАО на дистант отправлены школьники из 1–8-х классов (до 9 и 19 февраля соответственно), а в Новосибирской области – школьники 5–10-х классов (до 13 февраля). В Рязанской области на дистант с 3 по 17 февраля переводятся ученики 5–8-х классов.

Самые жесткие меры приняты в Санкт-Петербурге. Там со 2 по 13 февраля постановлением губернатора на онлайн-обучение были отправлены все школьники 7–11-х классов, это порядка 250 000 детей. В документе отмечается, что школы могут продолжать обучение детей с 1-го по 6-й класс только при условии соблюдения требований Роспотребнадзора: проверки температуры в классах, наличия антисептиков, использования масок и перчаток в столовых. На дистант со 2 по 13 февраля переводят и городские колледжи, в которых учится 110 000 молодых людей. В указанный период несовершеннолетних не будут пускать в городские кафе, рестораны, кроме тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах и в гостиницах. Им будет закрыт вход в торговые центры, на рынки и в магазины, за исключением гастрономов и аптек.

Дистант – это такой же процесс обучения, как и занятия в школах, так что дети будут проводить время за компьютером: их ждут уроки, семинары и общение с учителем в чате, поясняет директор Московского центра образования № 109 Евгений Ямбург. По его словам, «педагоги тратят много личного времени, чтобы создать увлекательный для детей контент»: «Остальное время дети будут проводить так, как они привыкли, дистант – это не тюрьма».

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Дистанционное обучение для школьников ввели и восемь региональных столиц. Неделя дистанционного образования объявлена в школах Горно-Алтайска (Республика Алтай), Тамбова, Пскова, Смоленска и Сыктывкара (Коми). Школы Абакана (Хакасия) проводят обучение в онлайне с 31 января и «до стабилизации обстановки», с 3 февраля дистант объявлен для учеников 5–11-х классов в Воронеже. В Якутске, где 1–8-й классы находились на удаленном обучении с 18 января, дистант введен для всех школьников до 15 февраля.

В Ростове-на-Дону объявили внеплановые каникулы для 1-х классов с 5 по 13 февраля. Школьников в регионе от занятий также освободили власти Ленинградской области (с 7 по 20 февраля) и Тульской области (со 2 по 13 февраля). Но абсолютно все школы переводить на дистант из-за ковида не будут. Регионы сами выбирают формат обучения, исходя из эпидемиологической обстановки, заявил 31 января в эфире телеканала «Россия 1» министр просвещения Сергей Кравцов. По данным Минпросвещения на 31 января, на карантине находились классы в 270 школах 39 регионов России, в которых учится 6,47% школьников, это порядка 1,05 млн человек.

В связи с распространением штамма омикрон заболеваемость детей и подростков существенно выросла, сообщила 31 января журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Но Москва пока не намерена переводить школы на удаленное обучение, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы департамента образования столицы. Дистант для детей в 2020/21 учебном году был крайней мерой, которую использовали [в 2020 г.], когда система здравоохранения была на пределе, добавил он.

В подготовке статьи участвовала Анна Киселева

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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