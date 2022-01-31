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В Москве впервые развернули дополнительные койки для заболевших COVID-19 детей

Ведомости

Корпус детской больницы им. Г. Н. Сперанского в Москве перепрофилируют для лечения детей с коронавирусом, общий коечный фонд для несовершеннолетних составит почти 1300 мест, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, на фоне распространения «омикрона» существенно возросло количество заболевших коронавирусом среди детей и подростков. «Впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов. С завтрашнего дня заболевших начнет принимать коронавирусный корпус в больнице имени Г. Н. Сперанского», — сообщила она (цитата по ТАСС). Заммэра также уточнила, что в скором времени Российская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья детей также начнут примем детей с COVID-19.

Ракова подчеркнула, что в корпусе больницы им. Сперанского уже подготовлено все для приема заболевших детей и подростков. Кроме того, в больнице имеется 200 коек для оказания медицинской помощи детям с ОРВИ, гриппом и кишечными инфекциями.

По словам Раковой, в ближайшее время в Москве прием детей с коронавирусом начнут два федеральных стационара — Российская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья детей. В корпусе больницы им. Сперанского подготовлены палаты и боксы, разграничены чистые и красные зоны, на цокольном этаже оборудованы шесть санпропускников, специальные помещения для персонала и хранения средств индивидуальной защиты. Кроме того, в больнице имеется 200 коек для оказания медицинской помощи детям с ОРВИ, гриппом и кишечными инфекциями.

Ранее по теме: Регионы останавливают плановую госпитализацию и осмотры детей

26 января департамент здравоохранения столицы сообщил о «беспрецедентном» росте заболеваемости COVID-19 среди детей — за две недели число заболевших выросло в 14 раз, до 28 000. Количество госпитализаций увеличилось в 10 раз — их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял что на детей приходится 15% заражений коронавирусом в России.

В связи с этим в столице принято решение остановить плановую госпитализацию в детские больницы на три недели. Ограничения не коснутся пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям. При этом президент РФ Владимир Путин призвал не останавливать оказание плановой медпомощи детям из-за COVID-19.

Ранее по теме: В течение февраля число заболевших ковидом может достигнуть 200 000 в сутки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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