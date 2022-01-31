В Москве впервые развернули дополнительные койки для заболевших COVID-19 детей

По ее словам, на фоне распространения «омикрона» существенно возросло количество заболевших коронавирусом среди детей и подростков. «Впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов. С завтрашнего дня заболевших начнет принимать коронавирусный корпус в больнице имени Г. Н. Сперанского», — сообщила она (цитата по ТАСС). Заммэра также уточнила, что в скором времени Российская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья детей также начнут примем детей с COVID-19.