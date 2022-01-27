Регионы останавливают плановую госпитализацию и осмотры детей

Эти решения затрагивают не всех детей, пояснил «Ведомостям» представитель депздрава Москвы. Не останавливается экстренная, а также плановая помощь детям с «неотложными состояниями», к которым относятся онкология, гематология и другие заболевания, лечение которых не допускает промедления. «Это соответствует позиции, озвученной на совещании в правительстве вице-премьером Татьяной Голиковой», – пояснил представитель депздрава. Голикова на совещании с Путиным 26 января, в частности, подчеркивала, что вся плановая помощь останавливаться не будет: «Там, где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи так же и останутся – в обычном режиме».