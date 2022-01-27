Регионы останавливают плановую госпитализацию и осмотры детей

Регионы останавливают плановую госпитализацию и осмотры детейЭто временное решение связывают с повышенной заболеваемостью омикроном
В течение этой недели четыре российских региона приняли решение о приостановке плановой госпитализации и профилактических осмотров детей, следует из сообщений местных властей. 26 января об изменении порядка оказания медпомощи заявил департамент здравоохранения Москвы. Аналогичные решения приняли власти других регионов. В частности, Ярославской области (с 27 января), Приморского края и Оренбургской области (с 25 января).
В Москве на три недели остановлено плановое лечение в детских стационарах. Также рекомендовано отложить плановые визиты в поликлинику на 2–3 недели из-за увеличившейся нагрузки на амбулаторное звено. Именно поликлиника обеспечивает лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ, было указано в сообщении столичного ведомства.
Депздрав Москвы заявил о резком о росте заболеваемости коронавирусом именно среди детей: за последние две недели – в 14 раз, до 28 000 человек в неделю. Количество госпитализаций за этот же период увеличилось в 10 раз, до 120 детей в сутки. При этом половина госпитализируемых с COVID-19 детей заразились в больницах, получая плановое лечение по другим заболеваниям.
Эти решения затрагивают не всех детей, пояснил «Ведомостям» представитель депздрава Москвы. Не останавливается экстренная, а также плановая помощь детям с «неотложными состояниями», к которым относятся онкология, гематология и другие заболевания, лечение которых не допускает промедления. «Это соответствует позиции, озвученной на совещании в правительстве вице-премьером Татьяной Голиковой», – пояснил представитель депздрава. Голикова на совещании с Путиным 26 января, в частности, подчеркивала, что вся плановая помощь останавливаться не будет: «Там, где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи так же и останутся – в обычном режиме».
Приказ Минздрава от 19 марта 2020 г. позволяет руководителям региональных департаментов здравоохранения временно приостанавливать оказание плановой медпомощи, если это нужно для предотвращения распространения коронавируса, пояснил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. При этом решения по отказу в госпитализации могут быть обжалованы как в ведомственном порядке – в департаментах или министерствах здравоохранения, так и в судебном, если неоказание своевременной медицинской помощи повлекло причинение вреда здоровью, говорит адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов.
С учетом распространения нового штамма ковида решения властей ограничить медосмотры детей и их плановую госпитализацию оправданны, говорит гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов. Омикрон примерно в 5 раз активнее и опаснее для детей, чем дельта, утверждает он. Последним они почти не болели, говорит он: «Дети в структуре госпитализаций занимали менее 2%». Доля же госпитализаций детей во время пятой волны, по данным на 25 января, в Москве составила 11%. «Система здравоохранения готова принять взрослых с коронавирусом, но не детей – койки для них не увеличивали», – считает Парамонов.
26 января вице-мэр Москвы Анастасия Ракова говорила, что в столице развернуто 1000 детских коек, на следующей неделе будет открыт корпус в больнице Сперанского примерно на 320 мест. В пресс-службах Минздрава России и в оперштабе по борьбе с коронавирусом не ответили на запрос «Ведомостей», какие еще меры могут быть приняты на федеральном уровне для снижения заболеваемости детей.
Руководитель детской клиники Европейского медицинского центра (ЕМС) Елена Тысячная считает приостановку детской плановой госпитализации не самым лучшим решением. Отказ от лечения неострых состояний может привести к «обострению хронического процесса», считает она. Помимо онкологических и гематологических больных есть и другие пациенты, которым требуется «курсовое» лечение, например при нефрологических и гастроэнтерологических заболеваниях, поясняет Тысячная. Кроме того, в результате могут вырасти очереди на плановую госпитализацию, опасается она. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что может увеличиться спрос на посещение коммерческих клиник и «интенсивность самолечения».
Представитель столичного депздрава отметил, что плановый прием будет возобновлен в полном объеме раньше, чем через три недели, если это позволит эпидемиологическая ситуация. За последние сутки в России зарегистрировали 88 816 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб 27 января. Этот показатель стал рекордным за весь период пандемии – накануне было зафиксировано 74 692 заболевших. В Москве за сутки выявили 26 586 случаев коронавируса – это также максимум за весь период пандемии (днем ранее заразилось19 856 человек).