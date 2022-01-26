Резкий рост числа детей с коронавирусом: какие у них симптомы и что с вакцинами

Резкий рост числа детей с коронавирусом: какие у них симптомы и что с вакцинамиКоличество заражений в Москве за две недели увеличилось в 14 раз, госпитализаций – в 10 раз
В Москве зафиксирован беспрецедентный рост числа зараженных коронавирусом детей – с 2000 до 28 000 в неделю, говорится в сообщении городского департамента здравоохранения. Количество госпитализаций выросло в 10 раз, до 120 в сутки. При этом около половины детей, госпитализированных с COVID-19, были переведены из других медучреждений, где они проходили лечение.
В связи с этим в столице принято решение остановить плановую госпитализацию в детские больницы на три недели. Ограничения не коснутся пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что на детей приходится 15% заражений коронавирусом в России.
Симптомы и последствия ковида у детей
Болезнь у детей может протекать с признаками респираторного заболевания, говорится в сообщении Сеченовского университета: с общей слабостью, насморком, болью в горле, кашлем, температурой, а может маскироваться под острую кишечную инфекцию, в этом случае возможна диарея, тошнота, боли в животе. У пациентов 2-5 лет наблюдаются поражения верхних дыхательных путей и бронхов, сообщала Татьяна Голикова.
Как правило, тяжело переносят болезнь дети с хроническими заболеваниями, заявлял мэр Москвы Сергей Собянин. Умирают от инфекции в основном те, у кого есть сопутствующие болезни, а коронавирус срабатывает как триггер, рассказывала РБК инфекционист, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина.
При этом, по данным ученых, есть случаи, вызывающие беспокойство и в отношении изначально здоровых детей. Коронавирус может быть опасен для младенцев, поскольку их иммунная система еще не вполне сформирована. По данным ранних исследований из Китая, у детей до года в 10,6% случаев развивается тяжелое или критическое течение заболевания. В возрасте от одного года до пяти лет таких уже 7,3%. Риск постепенно снижается и доходит до 3% в возрасте 16 лет.
Начиная с 2020 г. врачи начали регистрировать особое состояние, связанное с перенесенным ковидом, – синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков (MIS). Он развивается обычно через 2-4 недели после выздоровления и сопровождается высокой температурой, пониженным давлением и дыхательной недостаточностью. Может произойти и отказ органов. Например, в США, по данным на осень 2021 г., было 5217 случаев синдрома, 46 детей умерли.
Кроме того, перенесенный в тяжелой форме ковид может подтолкнуть к развитию других болезней. По данным из США, коронавирусная инфекция может стать триггером для развития диабета первого типа у детей. Риск оказался в 2,5 раза выше по сравнению с переболевшими ОРЗ. Есть сообщения и о том, что болезнь может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний.
Одно из ключевых ожиданий, связанных с вакцинацией, – она поможет достигнуть коллективного иммунитета. Если 60-80% населения окажутся защищены от заражения, вирус не сможет распространяться. И тогда пандемия угаснет. В противном случае могут возникнуть новые волны: чем больше непривитых, тем больше шансов, что вирус будет мутировать и приобретет защиту от действия вакцин.
Первые зарубежные вакцины
В декабре 2020 г. Pfizer получила разрешение применять свою вакцину в экстренном порядке для подростков старше 16 лет. Осенью того же года компания начала испытания с участием подростков 12-15 лет. Результаты, по данным Pfizer, превосходили даже те, что были получены во взрослой группе. Из почти тысячи привитых детей и подростков ни один не заболел ковидом. Из группы плацебо (еще тысяча) заболели 16.
В марте 2021 г. Pfizer также начала испытания для нескольких более младших групп – от шести месяцев до двух лет, от двух до пяти лет и от пяти до одиннадцати лет. В последней группе результаты оказались почти такими же успешными, как и в подростковой, – выше 90%. Высокую эффективность показали и испытания во второй группе. А вот у детей 2-5 лет вакцина по какой-то причине не вызвала выработки достаточного титра антител. Компания надеется исправить это, добавив третью дозу – с определенным интервалом.
Сегодня вакцина от Pfizer/BioNTech остается единственной одобренной для подростков и детей от пяти лет в США и Евросоюзе, а также в Канаде и Израиле. В 2021 г. британская AstraZeneca также начала испытания своей вакцины для детей, но приостановила их после сообщений о тромбозах, связанных с введением вакцины. Сейчас компания проводит дополнительные испытания.
Впрочем, сомнения вызывала и вакцина от Pfizer. Все дело в очень редких (160 на млн) случаях миокардита – воспаления сердечной мышцы, которые были зарегистрированы как раз у молодых людей. Страхи подстегнули и сообщения о смерти пяти немецких подростков, привитых вакциной Pfizer. Но расследование не выявило связи между этими смертями и прививкой.
В конце 2021 г. американский Центр по контролю за заболеваниями выпустил отчет о нежелательных явлениях после вакцинации по данным более 7 млн привитых детей. Авторы выявили восемь случаев миокардита (в большинстве случаев симптомов на момент подготовки отчета уже не было) и два случая смерти через несколько дней после вакцинации. Первой была пятилетняя девочка со спастическим церебральным параличом и эпилепсией, второй – шестилетняя девочка с гипоксической энцефалопатией и спастическим церебральным параличом. При этом авторы указали, что в обоих случаях расследование пока продолжается.
Вакцины Индии и Китая
В Китае для детей от трех лет одобрены препараты компаний Sinovac и Sinopharm. Вслед за Поднебесной использовать закупленную Sinopharm для иммунизации детей разрешили также ОАЭ, Аргентина и Чили. В декабре 2021 г. прививку детей 12-17 лет препаратом компании Sinopharm разрешили в Белоруссии, а уже 7 января этого года она была включена в национальный календарь прививок как обязательная.
В Индии детей и подростков осенью 2021 г. разрешили прививать вакциной собственного производства – Covaxin. Причем при испытаниях создатели препарата даже не стали делать различий между возрастными группами, а записали сразу всех, начиная с двух лет и до 18.
Российский «Спутник М»
«Спутник М» – это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V», но в меньшей дозировке: одна пятая часть от взрослой. Испытания «Спутника М» начались в июле 2021 г. В них участвовали 99 подростков в возрасте 12–17 лет. Каждый прошел медосмотр и мог вести дневник в мобильном приложении. Уже 28 октября разработчики отчитались, что две дозы формируют хороший клеточный иммунитет.
Побочные эффекты оказались теми же, что и у взрослых: боль в месте инъекции (58%), кратковременный жар (50%), головная боль (42%), слабость (21%) и боль в мышцах и суставах (24%).
Третья фаза испытаний стартовала 11 ноября. На этот раз в них участвуют 3000 детей, но окончательные результаты будут доступны только через год. А пока Минздрав уже зарегистрировал вакцину в особом порядке, как это было со «Спутником V», – после получения хороших предварительных результатов. Прививки будут делать с согласия родителей или согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.
В январе Минздрав дал разрешение на проведение клинических исследований «Спутника М» на детях 6-11 лет. По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, исследования займут 3-3,5 месяца. Планируется проверить две концентрации: одну пятую и одну десятую взрослой дозы «Спутника V».
Мнения родителей
Летом 2021 г. общественное мнение скорее было не в пользу детской вакцинации. По данным опроса, проведенного рекрутинговым порталом SuperJob, только 8% родителей были готовы привить своего ребенка. Еще 23% склонялись к такому шагу. 37% выступили против вакцинации детей, 32% были скорее не готовы. Противники говорили о недостаточной изученности вакцины, а сторонники упирали на то, что скоро начнется школьный сезон и дети могут перезаражать друг друга.
В январе доля россиян, готовых привить своих детей от коронавируса, выросла до 11%. 22% скорее готовы на такой шаг, 32% категорически против вакцинации своего ребенка от коронавируса, еще 35% не собираются прививать детей.
Вакцинация подростков появилась в национальном календаре прививок. Впрочем, это не значит, что ее применение стало обязательным. Дети с 12 до 17 лет относятся к третьей приоритетной группе – это значит «добровольно, при наличии письменного заявления одного из родителей (или иного законного представителя)».
По словам детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской, часть родителей беспокоит, что непривитых детей могут коснуться ограничения (например, на посещение занятий). «Проблема вакцинации никаким образом не должна ущемлять права ребенка на образование, об этом речь вообще не идет. Конституционные права детей и законы никто нарушать не будет», – подчеркнула она.