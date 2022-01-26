Резкий рост числа детей с коронавирусом: какие у них симптомы и что с вакцинами

В марте 2021 г. Pfizer также начала испытания для нескольких более младших групп – от шести месяцев до двух лет, от двух до пяти лет и от пяти до одиннадцати лет. В последней группе результаты оказались почти такими же успешными, как и в подростковой, – выше 90%. Высокую эффективность показали и испытания во второй группе. А вот у детей 2-5 лет вакцина по какой-то причине не вызвала выработки достаточного титра антител. Компания надеется исправить это, добавив третью дозу – с определенным интервалом.