Минздрав опубликовал памятку для людей с легким и бессимптомным COVID-19

При появлении симптомов болезни и без результата ПЦР-теста люди младше 60 лет, которые не относятся к группе риска и не имеют избыточного веса, также должны оставаться дома, измерять температуру и при необходимости принимать противовирусные и жаропонижающие препараты. Если же температура выросла до 38 градусов и держится двое суток при приеме жаропонижающих, нужно по телефону проконсультироваться с врачом. При появлении одышки, чувства нехватки воздуха, боли за грудиной, уровне кислорода в крови менее 94-95% и учащении дыхания нужно вызвать скорую.