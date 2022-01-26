Минздрав опубликовал памятку для людей с легким и бессимптомным COVID-19
Министерство здравоохранения разработало памятку для людей с легким и бессимптомным течением COVID-19 и ОРВИ, она опубликована на сайте министерства.
В памятке говорится, что люди, которые переболели, вакцинировались или ревакцинировались меньше полугода назад и получили положительный ПЦР-тест, но симптомов болезни нет, должны взять больничный и оставаться дома. Лечиться при этом не нужно, только измерять температуру раз в день.
При появлении симптомов болезни и без результата ПЦР-теста люди младше 60 лет, которые не относятся к группе риска и не имеют избыточного веса, также должны оставаться дома, измерять температуру и при необходимости принимать противовирусные и жаропонижающие препараты. Если же температура выросла до 38 градусов и держится двое суток при приеме жаропонижающих, нужно по телефону проконсультироваться с врачом. При появлении одышки, чувства нехватки воздуха, боли за грудиной, уровне кислорода в крови менее 94-95% и учащении дыхания нужно вызвать скорую.
Если человек вакцинировался, ревакцинировался или переболел COVID-19 менее полугода назад, получил положительный ПЦР-тест, относится к группе риска, но симптомов болезни нет, нужно самоизолироваться, при необходимости принимать противовирусные препараты и продолжить принимать препараты от своих хронических заболеваний. При появлении симптомов ОРВИ нужно проконсультироваться по телефону с врачом, а при появлении одышки и повышении температуры выше 38 градусов – вызывать скорую.
В Минздраве уточнили, что невакцинированные и не переболевшие люди при появлении симптомов ОРВИ или положительном результате ПЦР-теста должны оставаться дома, проконсультироваться по телефону с врачом, а при ухудшении состояния вызвать скорую. Если же заболел ребенок, нужно оставить его дома и выполнять рекомендации врача по лечению. Если состояние ребенка ухудшилось, нужно вызывать скорую, добавили в министерстве. При этом Минздрав предостерег от самолечения и приема антибиотиков без назначения врача пациентами всех возрастов.