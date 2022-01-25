Почему срок карантина при коронавирусе сократили до семи дней

В США, по словам Сибирского, законодательно уже закреплено уменьшение сроков как изоляции, так и карантина с 10 до 5 дней. Сокращение срока карантина, уверен врач, – необходимая мера, она позволяет людям сохранять работоспособность и не выбывать из социальной сферы на долгий период. По словам Вознесенского, есть определенные экономические и социальные последствия изоляции. «Учитывая тот факт, что мы уже не можем остановить развитие эпидемии, потому как количество новых случаев заболевания с каждым днем у нас бьет рекорды, возлагать на эти противоэпидемические мероприятия большие надежды тоже не имеет большого смысла», – отметил Вознесенский.