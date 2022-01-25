Почему срок карантина при коронавирусе сократили до семи дней

Почему срок карантина при коронавирусе сократили до семи днейПремьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о ситуации с пандемией
На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ранее обещанное сокращение срока карантина при ковиде вступило в силу. «Только что мне Анна Юрьевна [Попова] сообщила – постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», – сказал глава правительства.
О подготовке такого решения вице-премьер Татьяна Голикова заявила 18 января.
В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что постановлением сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19, сообщил «Интерфакс».
Опрошенные «Ведомостями» эксперты называют это решение логичным с учетом распространения штамма «омикрон», инкубационный период при заболевании которым меньше, чем у прошлых вариантов коронавируса.
Пациент, у которого лабораторно подтвержден ковид, и так должен находиться на изоляции до выздоровления, отмечает врач-инфекционист, главный врач «Инвитро – Сибирь» Андрей Поздняков: «Карантин – это наложение ограничительных мер на тех, кто контактировал с заболевшими. Сейчас эти сроки снизили до семи дней, поскольку такого длительного инкубационного периода у коронавируса уже не отмечается. Если говорить о штамме "омикрон", то инкубационный период в среднем сейчас может составлять 2-3 дня».
При «омикроне» довольно короткий инкубационный период, не больше 2-3 дней, а не до 10-14 дней, как при первом, «уханьском», штамме и предыдущем, «дельте», говорит заведующий терапевтической клиникой Европейского медицинского центра (ЕМС) Владимир Сибирский: «Если человек заболел, он заболевает за эти 2-3 дня, если нет – то смысла в соблюдении карантинных мер по истечении этого срока нет».
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также отмечает, что инкубационный период прошлых штаммов ковида считался длиннее, до 14 дней, а средний составлял 6-8 дней. «На данный момент, во всяком случае с "омикроном", мы видим значительное его сокращение, который чаще всего составляет около трех дней, – отмечает эксперт. – Поэтому с этой точки зрения семидневный интервал также имеет определенное научное обоснование».
В США, по словам Сибирского, законодательно уже закреплено уменьшение сроков как изоляции, так и карантина с 10 до 5 дней. Сокращение срока карантина, уверен врач, – необходимая мера, она позволяет людям сохранять работоспособность и не выбывать из социальной сферы на долгий период. По словам Вознесенского, есть определенные экономические и социальные последствия изоляции. «Учитывая тот факт, что мы уже не можем остановить развитие эпидемии, потому как количество новых случаев заболевания с каждым днем у нас бьет рекорды, возлагать на эти противоэпидемические мероприятия большие надежды тоже не имеет большого смысла», – отметил Вознесенский.
Мишустин на заседании президиума координационного совета рассказал, что в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости прежде всего из-за «омикрона». В 48 субъектах Федерации увеличилось число госпитализаций, но в основном нагрузка ложится на персонал поликлиник, отметил премьер. Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил, что из общего числа госпитализированных в тяжелом состоянии находятся 12,7% пациентов, а на ИВЛ почти 3500 пациентов. «Самое главное в этой ситуации – сегодня мы не видим роста числа этих пациентов», – сказал Мурашко.
В столице наблюдается арифметическая прогрессия еженедельного роста заболеваемости ковидом, сказал мэр Москвы Сергей Собянин: «За две недели показатели конца декабря были превышены в пять раз и за неделю достигли 100 000. Это, конечно, большие цифры, и пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему». В первую очередь нагрузка растет на амбулаторную сеть, отметил мэр, количество пациентов, которые находятся на ИВЛ, за последние две недели практически не увеличилось. По данным федерального оперштаба на 25 января, в России выявлено 67 809 заболевших ковидом, 18 935 – в Москве.